"Я родилась украинкой": лидер "Голоса" ушла от вопроса о гражданстве США (видео)

Инцидент произошел во время прямого эфира, в ходе которого нардеп умудрилась трижды уйти от прямого вопроса.

Нардеп и лидер партии "Голос" Кира Рудык в прямом эфире не ответила на вопрос, есть ли у нее паспорт гражданки США.

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Так, народный депутат от фракции "Голос" Кира Рудык в эфире телеканала Украина 24 трижды ушла от ответа на прямой вопрос о наличии гражданства Соединенных Штатов.

Ведущая телеканала "Украина 24" Наталья Власенко отметила, что некоторые СМИ утверждают, что у лидера партии "Голос" Киры Рудык есть американское гражданство.

"Некоторые СМИ пишут, что у вас есть американское гражданство. Соответствует это действительности?", — поинтересовалась Власенко.

"Я родилась в Украине и являюсь украинкой", — заявила Кира Рудык.

Ведущая повторила вопрос, есть ли у нардепа американское гражданство, на что лидер партии "Голос" ответила: "Да, я родилась в Украине, являюсь украинкой и всегда ею была".

Журналистка Наталья Власенко отметила, что уже третий раз повторяет вопрос о наличии американского гражданства.

"Нет, я третий раз повторяю, есть ли у вас американское гражданство?", — поинтересовалась ведущая.

"Я еще раз вам повторяю, я родилась в Украине и являюсь украинкой", — добавила Кира Рудык, трижды уйдя от ответа на вопрос о гражданстве США.

[ + – ] Кира Рудык о гражданстве США

Ранее Фокус сообщал о расколе внутри фракции "Голос". Мнения нардепов разошлись на фоне вандализма под ОП и поддержки законопроектов, меняющих порядок назначения глав НАБУ и ГБР, и некоторые парламентарии хотят исключить депутатов, несогласных с Железняком и Рудык.

Также Фокус рассказывал, что руководство ячейки "Голоса" в Харькове сложило полномочия. Местные члены партии обвинили лидера "Голоса" Киру Рудык в "непрозрачности решений и договорняках".