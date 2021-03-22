Из "Голоса" хотят исключить депутатов, несогласных с Железняком и Рудык, - нардеп

Мнения нардепов разошлись на фоне вандализма под ОП и поддержки законопроектов, меняющих порядок назначения глав НАБУ и ГБР.

Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская Солидарность") написал на своем канале в Telegram о том, что из партии "Голос" якобы хотят исключить депутатов, которые "не согласны" с политикой главы политсилы Киры Рудык и лидера фракции в ВРУ Ярослава Железняка.

"Раскол. Из партии "Голос" исключают депутатов, несогласных с Кирой Рудык и Ярославом Железняком", — написал Гончаренко.

[ + – ] Из партии "Голос" якобы хотят исключить несогласных с Рудык и Железняком

Гончаренко стал уточнять о каких именно конфликтных моментах идет речь.

Однако мнения нардепов от "Голоса" расходились уже множество раз. Так, например, Железняк, комментируя, акцию в поддержку Сергея Стерненко 20 марта, в ходе которой были разбиты окна и разрисован фасад здания Офиса президента, написал, что "вандализму оправдания нет".

[ + – ] Железняк об акции под ОП 20 марта

А вот нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин, комментируя последствия этой акции, заявил, что "морализаторам касательно ущерба для зданий стоит оценить ущерб, причиненный Стерненко и другим заключенным".

"Люди все более злые. Потому что государство не гарантирует им справедливости. Банковая в дыму и расписана. Преимущественно красным. Потому что под ее ударами те, кто вчера проливал кровь на Востоке или отстаивал Украину в период "русской весны", — написал Юрчишин.

[ + – ] Юрчишин об акции под ОП 20 марта

А нардеп от "Голоса" Роман Лозинский, который в конце января 2021 года брал Стерненко на поруки, отметил, что лично он склонен к конструктиву и диалогу, однако прекрасно понимает тех, кто бил окна и разрисовывал здание ОП.

"Я прекрасно понимаю каждого, у кого лопнуло терпение. Я хорошо понимаю тех, кто готов к акциям прямого действия и вместо времени с родными и близкими выходят на улицу в балаклавах. В конце концов, я понимаю всех тех, кто сделал со зданием ОП то, что сделал. Потому что я понимаю причинно-следственные связи. Аваков, Венедиктова, Татаров, Портнов, Ермак и другие — это неподъемные наручники на ногах марафонцев-реформаторов-государственников монобольшинства или любой другой фракции. Потому что после десятитысячной мирной акции с плакатами реакции было 0. Ноль. Отсутствует. Ни одной", — написал Лозинский.

Также нардеп подчеркнул, что он готов продолжать поддерживать тех людей, которые выходят на митинги и протестуют против сложившейся ситуации.

[ + – ] Лозинский об акции под ОП 20 марта [ + – ] Лозинский об акции под ОП 20 марта

ИА "Интерфакс-Украина" сообщило, что ранее нардеп от "Голоса" Юрчишин опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором заявил, что ему якобы сообщили о том, что его исключают из партии. По его словам, такое решение приняли не из-за его участия в митинге под ОП 20 марта, из-за его голосование в ВРУ за законопроект №5133 (об изменении порядка назначения на должности директоров НАБУ и ГБР). Юрчишин утверждал, что у него есть "доказательство" его слов, "протокол политсовета". Также он заявлял, что из партии якобы намерены исключить еще нескольких членов.

На текущий момент этой публикации уже нет на странице Юрчишина, а в пресс-службе партии в комментарии "Интерфакс-Украина" заявили, что в 2021 году они не принимали решений об исключении кого-либо из рядов политсилы, однако подчеркнули, что голосование за законопроект №5133 "делает президента хозяином НАБУ и ГБР" и "уменьшает независимость этих органов", потому голосование в его поддержку — это "нарушение последовательности позиции партии".

Стоит отметить, что этот законопроект поддержали 8 нардепов от "Голоса": Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Наталья Пипа, Владимир Цабаль и Ярослав Юрчишин.

Устинова в комментарии "Интерфакс-Украина" подтверждала, что во фракции разделились мнения касательно этого законопроекта, однако заявляла, что поддержать его направление в Конституционный суд было необходимо для того, чтобы получить заключение о его несоответствии Конституции.

Отметим, в июле прошлого года партия "Голос" объявила о переходе в оппозицию к действующей власти. Глава политсилы Кира Рудык объяснила такой шаг тем, что за год правящая партия "Слуга народа" предала ценности, которые декларировала.

11 июня 2020 года тогдашний лидер "Голоса" Святослав Вакарчук объявил, что сложит полномочия народного депутата. Он считает, что свою миссию выполнил – привел партию в парламент. 26 июня "Голос" лишил Вакарчука депутатских полномочий.

В интервью, которое опубликовали 25 февраля 2021 года, Рудык заявила, что представители партии "Слуга народа" периодически проводят с ней переговоры касательно создания коалиции в ВРУ. Она сообщила, что на диалог касательно этого вопроса с ней время от времени также пытаются выйти и представители Офиса президента. Тогда между нардепами от "Голоса" также произошла размолвка: некоторые из них публично раскритиковали тот факт, что глава их политсилы участвует в переговорах с представителями монобольшинства.