"Власть нужно менять". Фракция "Голос" объявила, что переходит в оппозицию

Глава "Голоса" Кира Рудык заявила, что за год правящая партия "Слуга народа" предала ценности, которые декларировала

Политическая партия "Голос" объявила о переходе в оппозицию к действующей власти.

Об этом в Верховной Раде объявила глава партии Кира Рудык.

"Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять ... Партия "Голос" переходит в оппозицию к действующей власти", – заявила она.

Рудык заявила, что за год правящая партия "Слуга народа" предала ценности, которые декларировала.

"Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия – это агрессор. Мы увидели людей, которые не тянут даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела, а их назначают министрами, что любой плохой закон можно хорошо назвать и за него проголосуют в турборежиме. Выходить на улицы с файерами – это страшно, а еще страшнее, когда убивает полиция, и день работы депутата вполне может состоять из того, чтобы брать на поруки людей, которых постоянно несправедливо осуждают", – заявила Рудик.

Она заявила, что партия пришла в Раду, чтобы защищать свободу и проводить реформы.