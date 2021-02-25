"Голос" готов создать коалицию со "Слугой народа", но при условиях: "Есть большие надежды"

По словам главы партии "Голос" Киры Рудык, о коалиции с ней пытаются говорить как представители партии "Слуга народа", так и сотрудники Офиса президента.

Представители партии "Слуга народа" периодически проводят переговоры с лидером партии "Голос" Кирой Рудык о создании коалиции между соответствующими фракциями в Верховной Раде. Об этом Рудык заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Рудык, на диалог об этом с ней время от времени также пытаются выйти и представители Офиса президента (ОП).

"Со мной циклично кто-то ведет переговоры, чтобы мы присоединились (к коалиции, – Фокус). Время от времени на меня выходят представители или ОП, или партии "Слуга народа" с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия", – заявила лидер партии.

В то же время Рудык отметила, что, в независимости от нахождения в коалиции или оппозиции, фракция "Голос" "всегда поддерживает действия власти, которые являются правильными для страны".

Она охарактеризовала последние действия президента Украины Владимира Зеленского такими, которые "вызывают у команды "Голоса" большие надежды".

"Это действительно системные, проукраинские, государственные шаги, которые мы поддерживаем, и я искренне рада, что он (Зеленский, – Фокус) их делает. Когда мы видим такие шаги, говорим: "О, может, из этого что-то выйдет!". Но посмотрим, какими будут следующие, потому что еще должны быть не два-три случайных государственных решения, а результат определенного плана. Тогда и будем говорить", – отметила она.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко рассказала о консультациях по коалиции "Батькивщины" и "Слуги народа"

Политик заявила о готовности ее фракции войти в союз с фракцией президента, "если новое правительство будет формировать стратегию национального возрождения".

Отметим, после исключения из фракции Слуга народа Александра Дубинского, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко озвучила свою готовность войти в коалицию со "слугами". Глава фракции СН Арахамия ответил, что все может быть. Правда, уточнил, что на данный момент переговоры о создании коалиции ни с кем не ведутся, ведь СН сохраняет монобольшинство.