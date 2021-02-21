Тимошенко рассказала о консультациях по коалиции "Батькивщины" и "Слуги народа"

Политик заявила о готовности ее фракции войти в союз с фракцией президента, "если новое правительство будет формировать стратегию национального возрождения".

Консультации по поводу возможной коалиции фракций "Слуга народа" и "Батькивщина" в Верховной Раде ведутся. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Консультации ведутся о том, как объединить парламент, сделать так, чтобы сильное правительство могло объединить страну. Но здесь вопрос о том, что все это имеет смысл только в одном случае – если мы коренным образом, на 180 градусов, поменяем курс управления страной с, по сути, сдачи национальных интересов на возрождение страны как сильной экономически, политически", – отметила лидер фракции.

По ее словам, без такого изменения курса в подобном союзе нет смысла.

"Я могу быть союзником президента только в одном случае — если новое правительство будет формировать стратегию национального возрождения", – рассказала Тимошенко.

Ранее Фокус писал о том, почему для Юлии Тимошенко выгодна коалиция с президентской фракцией в парламенте.

Так, по словам экспертов, она, во-первых, добивается поддержки властью инициатив "Батькивщины", например, введения моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Во-вторых, хочет получить места в новом правительстве. Тимошенко по-прежнему мечтает о премьерском кресле, хотя Владимир Зеленский не раз заявлял, что союза на ее условиях не допустит, отмечая умение лидера "Батькивщины" со скоростью гепарда подстраиваться под обстоятельства в нужный момент.

Если премьерство Тимошенко не светит, то другие должности для ее команды в переформатированном правительстве — предмет торга. По словам политтехнолога Андрея Золотарева, претендентами на министерские кресла от "Батькивщины" могут быть "сильный эксперт в сфере ЖКХ" нардеп Алексей Кучеренко и опытный аграрий Иван Кириленко.

В "Слуге народа" к таким разговорам относятся спокойно. По словам замглавы фракции Евгении Кравчук, они останутся самой большой фракцией в Верховной Раде, даже если из ее состава выйдут несколько десятков депутатов. Потому любые объединения с другими политсилами возможны исключительно на условиях политической программы "Слуги народа".