Тимошенко розповіла про консультації по коаліції "Батьківщини" і "Слуги народу"

Політик заявила про готовність її фракції увійти в союз з фракцією президента, "якщо новий уряд буде формувати стратегію національного відродження".

Консультації з приводу можливої коаліції фракцій "Слуга народу" і "Батьківщина" у Верховній Раді ведуться. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Консультації ведуться про те, як об'єднати парламент, зробити так, щоб сильний уряд міг об'єднати країну. Але тут питання про те, що все це має сенс тільки в одному випадку — якщо ми докорінно, на 180 градусів, поміняємо курс управління країною з, по суті, здачі національних інтересів на відродження країни як сильної економічно, політично", — зазначила лідер фракції.

За її словами, без такої зміни курсу в такому союзі немає сенсу.

"Я можу бути союзником президента тільки в одному випадку — якщо новий уряд буде формувати стратегію національного відродження", — розповіла Тимошенко.

Раніше Фокус писав про те, чому для Юлії Тимошенко вигідна коаліція з президентської фракцією в парламенті.

Так, за словами експертів, вона, по-перше, домагається підтримки владою ініціатив "Батьківщини", наприклад, введення мораторію на продаж сільськогосподарських земель. По-друге, хоче отримати місця в новому уряді. Тимошенко як і раніше мріє про прем'єрське крісло, хоча Володимир Зеленський не раз заявляв, що союзу на її умовах не допустить, відзначаючи вміння лідера "Батьківщини" зі швидкістю гепарда підлаштовуватися під обставини в потрібний момент.

Якщо прем'єрство Тимошенко не світить, то інші посади для її команди в переформатованому уряді — предмет торгу. За словами політтехнолога Андрія Золотарьова, претендентами на міністерські крісла від "Батьківщини" можуть бути "сильний експерт в сфері ЖКГ" нардеп Олексій Кучеренко і досвідчений аграрій Іван Кириленко.

В "Слугу народу" до таких розмов ставляться спокійно. За словами заступника голови фракції Євгенії Кравчук, вони залишаться найбільшою фракцією у Верховній Раді, навіть якщо з її складу вийдуть кілька десятків депутатів. Тому будь-які об'єднання з іншими політсилами можливі виключно на умовах політичної програми "Слуги народу".