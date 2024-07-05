Сили оборони України в липні отримають тисячі латвійських дронів на 4 млн євро, — Міноборони

Компанії з Латвії виробляють для ЗСУ різні безпілотники, зокрема FPV-дрони, враховуючи нові потреби українських військових на полі бою.

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У липні Сили оборони України отримають понад 2500 безпілотних літальних апаратів від семи латвійських компаній на суму 4 мільйони євро в межах Коаліції дронів. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Латвії 5 липня.

Повідомляється, що нову партію БПЛА доставлятимуть поетапно. Перші 300 бойових безпілотників будуть в Україні вже найближчими днями. У відомстві не уточнили моделі апаратів, зазначивши лише, що це дрони різних типів і характеристик.

Цього року Міноборони Латвії виділило на потреби Коаліції дронів 20 мільйонів євро, з яких 10 мільйонів витратять на закупівлі БПЛА у латвійських виробників, зокрема FPV. Закупівлі розділили на кілька етапів, щоб компанії встигали нарощувати обсяги виробництва й адаптуватися до нових потреб українських військових на фронті. Так, у квітні та травні Україна вже отримала 135 бойових дронів і засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) на суму майже 1 мільйон євро.

"Коаліція дронів набирає обертів. У наступній посилці в Україну відправлять понад 2500 дронів виробництва семи латвійських компаній", — наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Загалом члени Коаліції дронів зібрали для України понад пів мільярда євро. Наразі до ініціативи долучилися 14 країн: Латвія, Україна, Великобританія, Австралія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Німеччина і Швеція.

Нагадаємо, Велика Британія і Латвія оголосили тендер на закупівлю FPV-дронів для передачі Силам оборони України. Члени Коаліції дронів виберуть кілька виробників для поставок українським військовим БПЛА у великих масштабах. Це можуть бути компанії і з України.

Раніше Латвія також виділила для України нову партію військової допомоги, до якої увійшли, зокрема, зенітні гармати NBS і безпілотники для спостереження. Загалом країна виділяє на підтримку України приблизно 0,25% свого ВВП на рік.