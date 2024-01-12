"Можемо виробляти необхідні БПЛА": Латвія очолила "коаліцію дронів" для допомоги ЗСУ (відео)

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Риги було ухвалено рішення про те, що Латвія, як країна-союзниця, займеться лінією БПЛА в межах меморандуму про військове співробітництво.

Related video

Латвія взяла на себе роль лідера в "коаліції дронів" для того, щоб надати Україні військову допомогу для боротьби з російськими окупантами. Про це заявив Едгарс Рінкевичс на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 11 січня.

Політик зазначив, що Латвія очолює "безпілотну коаліцію" у форматі Рамштайн, і що дрони є одним із напрямів співпраці в рамках меморандуму про військове співробітництво, який Україна і Латвія підпишуть у рамках візиту українського лідера до Риги.

"Ми бачимо, що у нас є можливість до співпраці. Ми можемо виробляти дешевші дрони, які дуже ефективні і дуже необхідні українським військовим, щоб досягати успіху", — сказав Едгарс Рінкевичс.

Зазначимо, що Латвія вже неодноразово допомагала українським військовим, поставляючи їм безпілотні літальні апарати. Так, на початку листопада 2022 року нові дрони від країни-партнера отримали українські прикордонники. Тоді йшлося про БПЛА DJI Mavic 2 Enterprise. Це цивільна модель, призначена для ведення зйомки, проте військові використовують її для розвідки з повітря та коригування вогню.

Нагадаємо, 11 січня ми писали про те, що увійде в новий пакет допомоги для України від Латвії. За словами латвійського президента Едгарса Рінкевичса, Рига продовжить надавати підтримку Києву до перемоги над Росією. Також було підписано додатковий меморандум про військову співпрацю.

Зазначимо, 10 січня Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Литву, де президент Гітанас Науседа оголосив про новий пакет допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Уже в січні Київ отримає від Вільнюса боєприпаси, генератори та системи детонації, а в лютому — бронетранспортери М5777.