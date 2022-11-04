Латвія передала українським прикордонникам нові дрони: як вони захистять від ЗС РФ (відео)

Захисники українського кордону отримають дрони DJI Mavic 2 Enterprise, які можна використовувати для розвідки.

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Армія Латвії передала українським прикордонникам нові безпілотні літальні апарати для захисту від російської агресії. Подробиці повідомив офіційний портал Державної прикордонної служби України.

Державна прикордонна охорона Латвійської республіки почала відправляти дрони своїм українським колегам у межах грантового проєкту МЗС країни. Наразі прикордонники оформлюють усі необхідні документи, перевіряють пристрої та оперативно доставляють їх підрозділам армії України, яким вони найсильніше необхідні.

"Модифікація наданих безпілотників добре відома нашим охоронцям кордону, тому ефективне застосування не потребуватиме додаткової підготовки персоналу операторів", — зазначила Держприкордонслужба.

[ + – ] Українські прикордонники та їхні латвійські колеги Фото: Держприкордонслужба

Судячи з фото, опублікованих пресслужбою відомства, латвійці забезпечують українські війська дронами DJI Mavic 2 Enterprise, якими справді активно користуються бійці ЗСУ. Це цивільна модель, призначена для ведення зйомки, проте військові використовують її для розвідки з повітря та коригування вогню.

Характеристики DJI Mavic 2 Enterprise:

максимальна злітна вага: 1 100 г;

стеля висоти: 6 км;

максимальний час польоту: 31 хвилина при швидкості 25 км/год;

максимальна швидкість польоту: приблизно 72 км/год;

максимальний опір швидкості вітру: 29-38 км/год;

навігація: GPS+ГЛОНАСС;

внутрішня пам'ять: 24 ГБ;

місткість акумулятора: 3 850 мАгод.

Раніше писали, якими комерційними дронами користуються підрозділи ЗСУ. Крім Mavic 2, оператори запускають інші моделі від DJI: Mavic 2 Pro, Mavic 2 ZOOM, Mavic 3, Phantom, Matrice Inspire 1.

У серпні ЗСУ отримали велику партію дронів DJI Mavic 3 на суму $14 млн. Ці дрони оснащені 4К-камерою, яка передає відеосигнал на відстань до 15 км, що дуже непогано для комерційної моделі.

Наприкінці літа ЗСУ "вкрали" DJI Mavic у російських солдат на Донбасі. Вони змогли перехопити управління з допомогою засобів радіоелектронної боротьби, а ЗС РФ виявилися до цього не готові.