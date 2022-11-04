Латвия передала украинским пограничникам новые дроны: как они защитят от ВС РФ (видео)

Защитники украинской границы получат дроны DJI Mavic 2 Enterprise, которые можно использовать для разведки.

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Армия Латвии передала украинским пограничникам новые беспилотные летательные аппараты для защиты от российской агрессии. Подробности сообщил официальный портал Государственной пограничной службы Украины.

Государственная пограничная охрана Латвийской республики начала отправлять дроны своим украинским коллегам в рамках грантового проекта МИД страны. В настоящее время пограничники оформляют все необходимые документы, проверяют устройства и оперативно доставляют их подразделениям армии Украины, которым они сильнее всего необходимы.

"Модификация предоставленных беспилотников хорошо известна нашим охранникам границы, поэтому эффективное применение не потребует дополнительной подготовки персонала операторов", — отметила Госпогранслужба.

[ + – ] Украинские пограничники и их латвийские коллеги Фото: Госпогранслужба

Судя по фотографиям, опубликованным пресс-службой ведомства, латвийцы обеспечивают украинские войска дронами DJI Mavic 2 Enterprise, которыми действительно активно пользуются бойцы ВСУ. Это гражданская модель, предназначенная для ведения съемки, однако военные используют ее для разведки с воздуха и корректировки огня.

Характеристики DJI Mavic 2 Enterprise:

Максимальный взлетный вес: 1100 г

Потолок высоты: 6 км

Максимальное время полета: 31 минута при скорости 25 км/ч

Максимальная скорость полета: около 72 км/ч

Максимальное сопротивление скорости ветра: 29–38 км/ч

Навигация: GPS+ГЛОНАСС

Внутренняя память: 24 ГБ

Емкость аккумулятора: 3850 мАч

Ранее писали, какими коммерческими дронами пользуются подразделения ВСУ. Помимо Mavic 2, операторы запускают и другие модели от DJI: Mavic 2 Pro, Mavic 2 ZOOM, Mavic 3, Phantom, Matrice Inspire 1.

В августе ВСУ получили крупную партию дронов DJI Mavic 3 на сумму $14 млн. Эти дроны оснащены 4К-камерой, которая передает видеосигнал на расстояние до 15 км, что весьма неплохо для коммерческой модели.

В конце лета ВСУ "угнали" DJI Mavic у российских солдат на Донбассе. Они смогли перехватить управление с помощью средств радиоэлектронной борьбы, а ВС РФ оказались к этому совершенно не готовы.