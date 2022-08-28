ВСУ перехватили управление и "угнали" беспилотник DJI Mavic у ВС РФ на Донбассе (видео)

После потери контроля над беспилотником российские военные отошли от своих позиций из-за угроз ударов украинской армии.

Вооруженные силы Украины перехватили управление над беспилотником DJI Mavic и угнали его у российских военных, когда те проводили разведку на фронте в Донецкой области. Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Российский пропагандист назвал происшествие "удачным днем", ведь они смогли снять "интересные истории".

"И пускай у нас спецы РЭБ ВСУ угнали квадрик, мы не печалимся. Опыт противостояния в небе, с радиоэлектронной борьбой противника нам тоже нужен. В следующий раз нас уже не возьмут, не обманут! Мы теперь ученые", — написал он.

Сладков опубликовал видео, на котором видно, что один из российских военных пытается не потерять контроль над квадрокоптером, однако спустя время он перешел под управление бойцов ВСУ. На кадрах можно заметить, что это беспилотник китайской компании DJI серии Mavic.

"Да, все теряем, теряем. Mavic, кстати, прошитый, по**й", — сказал оккупант.

После потери контроля над беспилотником российские военные отошли от своих позиций из-за угроз ударов украинской армии.

"Все, если удачно снял Mavic и вычислит где мы, то будут стрелять", — подытожил пропагандист Александр Гладков.

Напомним, 27 августа американские СМИ сообщали, что Иран передал России сотни дронов для ведения войны в Украине. По информации журналистов, иранские БПЛА уже полностью готовы к запуску. Иран также поможет РФ обходить санкции.

Ранее, 20 августа Фокус писал, что в России создали "несдуваемый" дрон, скопировав квадрокомпетр DJI Mavic. Беспилотник, получивший название "Одуванчик", позиционируется разработчиком как "устойчивый к осадкам и порывам ветра".