В России создали "несдуваемый" дрон, скопировав квадрокоптер DJI Mavic (фото)

Беспилотник, получивший название "Одуванчик", позиционируется разработчиком как "устойчивый к осадкам и порывам ветра".

Российские СМИ сообщают, что на форуме "Армия 2022" в России был презентован "DJI Mavic по-русски", — таким эпитетом наградили БПЛА "Одуванчик". Подробности сообщило издание ixbt.com.

Медиа пишет, что основной задачей беспилотника будет мониторинг местности. Его компактные размеры позволят запускать его с рук. СМИ также информирует о том, что "Одуванчик" получил две модификации — квадрокоптерную и соосную, — но подробных технических характеристик не уточняет.

Разработано устройство было научно-производственной компанией "Атри". Ее замгендиректора заявил, что БПЛА не страшны сильные порывы ветра и что использовать его можно даже в условиях снегопада или ливня. Странно, что аппарат, который якобы не боится ветра получил название "Одуванчик" — как известно, семена одноименного цветка легко и просто сдуваются при малейшем ветерке.

[ + – ] Дрон "Одуванчик" на выставке "Армия 2022" Фото: ixbt.com

Согласно заявлению представителя компании-разработчика, дрон "Одуванчик" должен импортозаместить беспилотники типа Mavic, которые создает китайская компания DJI. Также он добавил, что БПЛА "предназначен для мониторинга наземной, морской поверхности, определения объектов. Применять можно с рук, можно с направляющих с пиропатроном". Уточнили также, что аппарат может нести полезную нагрузку вроде модулей радиоразведки. Может ли БПЛА нести вооружение и использоваться как боевой, не известно.

Основные технические характеристики БПЛА "Одуванчик"

Максимальная высота полета: 3 км,

Максимальный радиус применения: 5 км,

Максимальное время полета: 40-45 мин.,

Максимальная полезная нагрузка: до 2 кг.

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