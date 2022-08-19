В РФ разрабатывают "гуманный" дрон: БПЛА "Лиса" не даст уснуть бойцам ВСУ

Автономный аппарат призван сбрасывать гранаты рядом со спящими солдатами, вынуждая их покидать позиции.

Российская компания "Промкомпозит" создает новую версию ударного беспилотника "Лиса", которая призвана мешать спать силам обороняющейся стороны. Об этом представитель разработчика рассказал агентству "ТАСС" на форуме "Армия-2022".

По его словам, "гуманный" дрон будет скидывать гранаты рядом с позициями противников и будить солдат взрывами. Тактика заключается в том, чтобы изнурять военных, подрывая их дух и физическое состояние. Операторам не придется управлять аппаратом — достаточно ввести маршрут по заданным координатам.

"Там вопрос не уничтожения, а просто чтобы рядом бомбить и не давать противнику отдыхать. Четыре вылета за ночь, противник не спит и просто покидает точку без потерь. Очень гуманный получается беспилотник", — отметил представитель.

Оригинальный БПЛА "Лиса" уже представили на форуме "Армия-2022", который Минобороны РФ проводит в подмосковном центре "Патриот". Как сообщили сотрудники "Промкомпозит", Россия уже применяет такие ударные дроны на войне в Украине, недавно на фронт отправили пять единиц. На них установили "хорошую оптику" с зумом и тепловизоры, а также российское программное обеспечение.

Заявленные характеристики ударного дрона "Лиса"

Скорость полета: 60 км/ч;

Высота полета: до 1 км;

Взлетная масса: 8 кг;

Радиус действия: 4 км;

Боезапас: 8 гранат.

На форуме "Армия-2022" россияне также показали "мифический" дрон для военно-морского флота. Военные выставили макет вместо работающего аппарата, не назвав модель и производителя. ВМФ утверждают, что БПЛА комбинированного типа получил крылья и четыре винта, призванные обеспечить вертикальные взлет и посадку.

Писали также, что российская армия тестирует новую модель ударных дронов "Орион", разработанный компанией "Кронштадт". По словам создателей, беспилотник получили спутниковую связь для большей дальности полета, а тестирования должны закончиться до конца 2022 года.