В РФ розробляють "гуманний" дрон: БПЛА "Лиса" не дасть заснути бійцям ЗСУ

Автономний апарат покликаний скидати гранати поруч із солдатами, які сплять, змушуючи їх залишати позиції.

Російська компанія "Промкомпозит" створює нову версію ударного безпілотника "Лиса", яка покликана заважати спати силам оборонної сторони. Про це представник розробника розповів агентству "ТАСС" на форумі "Армія-2022".

За його словами, "гуманний" дрон скидатиме гранати поруч із позиціями супротивників і будитиме солдат вибухами. Тактика полягає у тому, щоб виснажувати військових, підриваючи їх дух і фізичний стан. Операторам не доведеться керувати апаратом — достатньо ввести маршрут заданими координатами.

"Там питання не знищення, а просто щоб поряд бомбити і не давати противнику відпочивати. Чотири вильоти за ніч, противник не спить і просто залишає точку без втрат. Дуже гуманний виходить безпілотник", — зазначив представник.

Оригінальний БПЛА "Лиса" вже презентували на форумі "Армія-2022", який Міноборони РФ проводить у підмосковному центрі "Патріот". Як повідомили співробітники "Промкомпозиту", Росія уже застосовує такі ударні дрони на війні в Україні, нещодавно на фронт відправили п'ять одиниць. На них встановили "хорошу оптику" із зумом і тепловізори, а також російське програмне забезпечення.

Заявлені характеристики ударного дрона "Лиса"

швидкість польоту: 60 км/год;

висота польоту: 1 км;

злітна вага: 8 кг;

радіус дії: 4 км;

боєзапас: 8 гранат.

На форумі "Армія-2022" росіяни також показали "міфічний" дрон для військово-морського флоту. Військові виставили макет замість апарату, що працює, не назвавши модель і виробника. ВМФ стверджують, що БПЛА комбінованого типу отримав крила та чотири гвинти, покликані забезпечити вертикальні зліт і посадку.

Писали також, що російська армія тестує нову модель ударних дронів "Оріон", розроблений компанією "Кронштадт". За словами авторів, безпілотник отримали супутниковий зв'язок для більшої дальності польоту, а тестування мають закінчитися до кінця 2022 року.