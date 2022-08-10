У Росії тестують нову модель ударних дронів "Оріон": що відомо (фото, відео)

Російські ЗМІ називають БПЛА "Оріон" "відповіддю на турецькі Bayraktar".

Представник російської компанії "Кронштадт" повідомив, що до кінця поточного року завершиться тестування нової моделі ударних дронів "Оріон", пише видання ixbt.com.

Що відомо про БПЛА "Оріон"

Безпілотники типу "Оріон" підтримують супутниковий зв'язок. Російські інженери називають це перевагою, оскільки це дозволяє збільшити дальність польоту пристрою. Однак це може стати і вразливістю, якщо яким-небудь чином порушити сигнали, що передаються і приймаються.

Російські медіа позиціонують "Оріони" як "відповідь на турецькі БПЛА Bayraktar". У "Кронштадті" кажуть, що випробування нових зразків "йдуть повним ходом" і завершаться наприкінці 2022 року. У компанії зазначили, що розробили кілька модифікацій дрону "Оріон", і що у виробництво можуть запустити їх усі — у цьому випадку все залежить від рішення замовників.

"Оріон" є дроном розвідником, здатним нести корисне навантаження, тобто він може використовуватися і як баражувальний боєприпас. Уперше прототип було презентовано взимку 2022 року. Тоді на підприємство прибув міністр оборони РФ Сергій Шойгу, щоб оглянути новий завод "Кронштадт", що знаходиться в Дубні (Підмосков'ї).

Дрон "Оріон" відрізняється від інших моделей військових безпілотників наявністю так званого радіопрозорого ковпака, розташованого у передній частині фюзеляжу. Під ним знаходиться модуль супутникового зв'язку. Як пише ЗМІ, цей модуль "істотно збільшує дальність застосування" пристрою. Іншими словами бойовий безпілотник може літати, вести зйомку та задіяти гармати, перебуваючи поза зоною прямої радіовидимості наземного пункту управління.

ЗМІ порівнюють "Оріон" із Bayraktar TB2, зазначаючи такі параметри:

довжина — 8 м;

маса корисного навантаження — 200 кг;

радіус застосування — 250 км;

тривалість польоту — 24 год.

Що стосується Bayraktar TB2, то він менший у довжину на 1,5 м, маса корисного навантаження у нього менша на 50 кг. Російські ЗМІ стверджують, що радіус застосування турецького дрону становить 150 км, проте ми з'ясували, що оновлена версія безпілотника має більший радіус, ніж російський "Оріон" — 300 км. Та й тривалість польоту Bayraktar TB2 більша — 27 год.

Медіа також рапортує про те, що військовий дрон Оріон спочатку отримав австрійський двигун Rotax 914 потужністю 115 к. с., проте потім його замінили на російську АПД-110/120. Чи це так насправді, поки перевірити не вдалося.

Раніше ми повідомляли, що в Китаї створили гібридний дрон, який здатний літати і пірнати під воду, ховаючись так від ППО.