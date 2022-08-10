В России тестируют новую модель ударных дронов "Орион": что известно (фото, видео)

Российские СМИ называют БПЛА "Орион" "ответом на турецкие Bayraktar".

Представитель российской компании "Кронштадт" сообщил, что до конца текущего года завершится тестирование новой модели ударных дронов "Орион", пишет издание ixbt.com.

Что известно о БПЛА "Орион"

Беспилотники типа "Орион" поддерживают спутниковую связь. Российские инженеры называют это преимуществом, так как это дает возможность увеличить дальность полета устройства. Однако это может стать и уязвимостью, если каким-либо образом нарушить передаваемые и принимаемые сигналы.

Российские медиа позиционируют "Орионы" как "ответ на турецкие БПЛА Bayraktar". В "Кронштадте" говорят, что испытания новых образцов "идут полным ходом" и завершатся в конце 2022 года. В компании отметили, что разработали несколько модификаций дрона "Орион", и что в производство могут запустить их все — в данном случае все зависит от решения заказчиков.

"Орион" является дроном разведчиком, способным нести полезную нагрузку, то есть он может использоваться и в качестве барражирующего боеприпаса. Впервые прототип был презентован зимой 2022 года. Тогда на предприятие прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу, чтобы осмотреть новый завод "Кронштадт", который располагается в Дубне (Подмосковье).

Дрон "Орион" отличается от других моделей военных беспилотников наличием так называемого радиопрозрачного колпака, расположенного в передней части фюзеляжа. Под ним находится модуль спутниковой связи. Как пишет СМИ, данный модуль "существенно увеличивает дальность применения" устройства. Иными словами боевой беспилотник может летать, вести съемку и задействовать орудия, находясь вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.

СМИ сравнивают "Орион" с Bayraktar TB2, отмечая следующие параметры:

длина — 8 м,

масса полезной нагрузки – 200 кг,

радиус применения – 250 км,

продолжительность полета – 24 ч.

Что касается Bayraktar TB2, то он меньше в длину на 1,5 м, масса полезной нагрузки у него меньше на 50 кг. Российские СМИ утверждают, что радиус применения турецкого дрона составляет150 км, однако мы выяснили, что обновленная версия беспилотника имеет больший радиус, чем российский "Орион" — 300 км. Да и продолжительность полета Bayraktar TB2 больше — 27 ч.

Медиа также рапортует о том, что военный дрон "Орион" изначально получил австрийский двигатель Rotax 914 мощностью 115 л. с., однако потом его заменили на российский АПД-110/120. Так ли это на самом деле, пока проверить не удалось.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае создали гибридный дрон, который способен летать и нырять под воду, скрываясь таким образом от ПВО.