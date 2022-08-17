Росія показала "міфічний" дрон для військово-морського флоту: що відомо

Головне командування Військово-морського флоту РФ продемонструвало макет замість реального устрою.

На виставці військової техніки "Армія-2022" у РФ презентували муляж БПЛА вертикального зльоту та посадки. ЗМІ не називають модель, проте діляться деякими подробицями.

Як повідомляє ixbt.com, макет дрона продемонстрований як засіб озброєння Військово-морського флоту Росії. Медіа назвала муляж "найновішим безпілотником комбінованого типу", разом з тим не уточнивши ні назву моделі, ні виробника.

Судячи з того, як виглядає макет, можна судити про те, що він літає горизонтально. Посилаючись на інформацію з буклета, ЗМІ вказує, що цей "секретний" БПЛА оснащений чотирма роторами, що забезпечують вертикальні зліт та посадку. У супровідній документації, якщо вірити медіа, йдеться, що дрон вироблятиметься у трьох вагових категоріях: 30 кг, 50 кг та 100 кг. Кожен вид безпілотника матиме свої, відмінні, характеристики дальності, швидкості та тривалості польоту, а також можливості нести корисне навантаження.

У матеріалі йдеться, що військовий дрон РФ створений для доставки вантажів, аерофотозйомки, оптичної та тепловізійної розвідок, визначення цілей, ретрансляції зв'язку. Ця інформація дає можливість судити про те, що БПЛА розвідник оснастять камерою, тепловізором, пристроєм-передавачем, системами ГЛОНАСС та/або GPS. Зазначається, що безпілотники вагою 50 кг і 100 кг зможуть нести від 10 до 25 кг корисного навантаження, з чого випливає, що вони можуть застосовуватися і як ударні дрони.

У коментарі виданню представник ВМФ РФ зазначив, що БПЛА може приземлятися не лише на землю, а й сідати на палуби кораблів. ЗМІ також навели деякі технічні характеристики, перевірити справжність яких нам не вдалося, оскільки модель, яку копіює муляж, не назвали.

Технічні характеристики дрона ВМФ РФ:

Розмах крила — 3 м (легка модель), — 3,8 м (середня), — 6 м (важка)

Практична стеля — 3 км

Максимальна швидкість — 130-140 км/год

Маса корисного навантаження — 4 кг, 10 кг, 25 кг (залежно від модифікації)

Тривалість польоту — 8 год, 10 год, 15 год (залежно від модифікації)

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