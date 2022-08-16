Інженери покращили улюблені дрони ЗСУ: якими стануть Autel EVO Lite та Autel EVO Nano

Розробники вдесятеро збільшили дальність польоту моделей, а також додали нові функції.

Американська компанія Autel Robotics випустила оновлення програмного забезпечення для своїх дронів EVO Lite та EVO Nano. Про це повідомляє сайт Drone DJ.

Разом з версіями програм Autel Sky для IOS (v1.4.20) та Android (v1.4.26) користувачі можуть оновити прошивку БПЛА Autel EVO Lite/Lite+ до версії 1.4.64, а моделі EVO Nano/Nano+ — до версії 1.4.9. Серед найважливіших функцій називають збільшення дальності польоту до максимальної відстані, доступні журнали польотів, різні варіанти голосових повідомлень.

Максимальна відстань польоту для серій Nano та Lite збільшена у 10 разів. Тепер дистанцію можна встановити до 5000 метрів, перемістивши повзунок обмеження дальності до упору праворуч.

[ + – ] Налаштування дальності польоту в Autel Sky Фото: Скриншот

Доступ до журналів польотів дронів Autel EVO Lite та Autel EVO Nano з програми Autel Sky тепер став набагато простішим — цю інформацію служба підтримки клієнтів насамперед вимагає під час передачі апаратів на гарантійне обслуговування та ремонт. Після оновлення прошивки в меню "Профіль" програми Autel Sky потрібно вибрати "Журнал польотів", а потім значок буфера обміну в правому верхньому кутку, після цього з'явиться можливість переглядати три різні типи журналів, включаючи журнали польотів. Інформацію можна завантажувати через Wi-Fi у хмару або прямо на смартфон. Файли також зберігаються на регіональних серверах.

Оператори дронів від Autel також зможуть відключити загальні голосові повідомлення та попередження про обхід перешкод. Це можна зробити, у меню "Налаштувань" у категорії "Безпека", графі "Додаткові налаштування", вимкнувши функцію Voice Overs.

Як зазначають розробники з Autel, версії прошивки серій Lite та Nano можуть відрізнятися на 1-3 цифри. Вони надають однакові функції, різні номери просто позначають різні чипсети в дроні та пульті дистанційного керування.

Раніше писали, що українські розвідники отримають 57 БПЛА від компанії Autel на суму 3 860 657 грн. Серед них: 50 моделей EVO NANO та один EVO LITE.

Продукція Autel входить до списку найпопулярніших комерційних дронів, які перебувають на озброєнні ЗСУ. Наприклад, лінійку Autel EVO II хвалять за якісні зображення з камер та гарний захист від ворожих систем радіоелектронної боротьби.