Инженеры улучшили любимые дроны ВСУ: какими станут Autel EVO Lite и Autel EVO Nano

Разработчики в 10 раз увеличили дальность полета моделей, а также добавили новые функции.

Американская компания Autel Robotics выпустило обновление программного обеспечения для своих дронов EVO Lite и EVO Nano. Об этом сообщает сайт Drone DJ.

Вместе с версиями приложений Autel Sky для IOS (v1.4.20) и Android (v1.4.26) пользователи могут обновить прошивку БПЛА Autel EVO Lite/Lite+ ​​до версии 1.4.64, а модели EVO Nano/Nano+ — до версии 1.4.9. Среди самых востребованных функций называют увеличение дальности полета до максимального расстояния, легкодоступные журналы полетов, различные варианты голосовых уведомлений.

Максимальное расстояние полета для серий Nano и Lite было увеличено в 10 раз. Теперь дистанцию можно установить до 5000 метров, переместив ползунок ограничения дальности до упора вправо.

[ + – ] Настройки дальности полета в приложении Autel Sky Фото: Скриншот

Доступ к журналам полетов дронов Autel EVO Lite и Autel EVO Nano из приложения Autel Sky теперь стал намного проще — эту информацию служба поддержки клиентов в первую очередь запрашивают при передаче аппаратов на гарантийное обслуживание и ремонт. После обновления прошивки в меню "Профиль" приложения Autel Sky нужно выбрать "Журнал полетов", а затем значок буфера обмена в правом верхнем углу, после этого появится возможность просматривать три разных типа журналов, включая журналы полетов. Информацию можно загружать через Wi-Fi в облако или прямо на смартфон. Файлы также сохраняются на региональных серверах.

Операторы дронов от Autel также смогут отключить общие голосовые уведомления и предупреждения об обходе препятствий. Это можно сделать, в меню "Настроек" в категории "Безопасность", графе "Дополнительные настройки", выключив функцию Voice Overs.

Как отмечают разработчики из Autel, версии прошивки серий Lite и Nano могут отличаться на 1-3 цифры. Они предоставляют одинаковые функции, разные номера просто обозначают разные чипсеты в дроне и пульте дистанционного управления.

Ранее писали, что украинские разведчики получат 57 БПЛА от компании Autel на сумму 3 860 657 грн. Среди них: 50 моделей EVO NANO и один EVO LITE.

Продукция Autel входит в список самых популярных коммерческих дронов, состоящих на вооружении ВСУ. К примеру, линейку Autel EVO II хвалят за качественные изображения с камер и хорошую защиту от вражеских систем радиоэлектронной борьбы.