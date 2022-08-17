Россия показала "мифический" дрон для военно-морского флота: что известно

Главное командование Военно-морского флота РФ продемонстрировало макет вместо реального устройства.

На выставке военной техники "Армия-2022" в РФ презентовали муляж БПЛА вертикального взлета и посадки. СМИ не называют модель, однако делятся некоторыми подробностями.

Как сообщает ixbt.com, макет дрона был продемонстрирован в качестве средства вооружения Военно-морского флота России. Медиа назвала муляж "новейшим беспилотником комбинированного типа", при этом не уточнив ни название модели, ни производителя.

Судя по тому как выглядит макет, можно судить о том, что он летает горизонтально. Ссылаясь на информацию из буклета, СМИ указывает, что этот "секретный" БПЛА оснащен 4-мя роторами, обеспечивающими вертикальные взлет и посадку. В сопроводительной документации, если верить медиа, говорится, что дрон будет производиться в трех весовых категориях: 30 кг, 50 кг и 100 кг. У каждого вида беспилотника будут свои, отличные, характеристики дальности, скорости и длительности полета, а также возможности нести полезную нагрузку.

В материале говорится, что военный дрон РФ создан для доставки грузов, аэрофотосъемки, оптической и тепловизионной разведок, определения целей, ретрансляции связи. Эта информация дает возможность судить о том, что БПЛА разведчик оснастят камерой, тепловизором, передающим устройством, системами ГЛОНАСС и/или GPS. Отмечается, что беспилотники весом 50 кг и 100 кг смогут нести от 10 кг до 25 кг полезной нагрузки, из чего следует, что они могут применяться и в качестве ударных дронов.

В комментарии изданию представитель ВМФ РФ отметил, что БПЛА может приземляться не только на землю, но и садиться на палубы кораблей. СМИ также привело некоторые технические характеристики, проверить подлинность которых нам не удалось, так как модель, которую копирует муляж, не назвали.

Технические характеристики дрона ВМФ РФ:

Размах крыла — 3 м (легкая модель), — 3,8 м (средняя), — 6 м (тяжелая)

Практический потолок — 3 км

Максимальная скорость — 130–140 км/ч

Масса полезной нагрузки — 4 кг, 10 кг, 25 кг (в зависимости от модификации)

Продолжительность полета — 8 ч, 10 ч, 15 ч (в зависимости от модификации).

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