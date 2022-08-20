У Росії створили дрон, що не здувається, скопіювавши квадрокоптер DJI Mavic (фото)

Безпілотник, який отримав назву "Одуванчик", позиціюється розробником як "стійкий до опадів і поривів вітру".

Російські ЗМІ повідомляють, що на форумі "Армія 2022" у Росії було презентовано "DJI Mavic по-російськи", — таким епітетом нагородили БПЛА "Одуванчик". Подробиці повідомило видання ixbt.com.

Медіа пише, що основним завданням безпілотника буде моніторинг місцевості. Його компактні розміри дозволять запускати його з рук. ЗМІ також інформує про те, що "Одуванчик" отримав дві модифікації — квадрокоптерну та співвісну — але докладних технічних характеристик не уточнює.

Пристрій розробила науково-виробнича компанія "Атрі". Заступник гендиректора компанії заявив, що БПЛА не страшні сильні пориви вітру і використовувати його можна навіть в умовах снігопаду чи зливи. Дивно, що апарат, який нібито не боїться вітру отримав назву "Одуванчик" — як відомо, насіння однойменної квітки легко і просто здувається при найменшому вітерці.

[ + – ] Дрон "Одуванчик" на виставці "Армія 2022" Фото: ixbt.com

Згідно з заявою представника компанії-розробника, дрон "Одуванчик" повинен імпортозмістити безпілотники типу Mavic, які створює китайська компанія DJI. Також він додав, що БПЛА "призначений для моніторингу наземної, морської поверхні, визначення об'єктів. Застосовувати можна з рук, можна з направляючих з піропатроном". Уточнили також, що апарат може мати корисне навантаження на зразок модулів радіорозвідки. Чи може БПЛА нести озброєння та використовуватись як бойовий, не відомо.

Основні технічні характеристики БПЛА "Одуванчик"

Максимальна висота польоту: 3 км,

Максимальний радіус застосування: 5 км,

Максимальний час польоту: 40-45 хв.,

Максимальне корисне навантаження: до 2 кг.

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