У Росії створили дрон, що не здувається, скопіювавши квадрокоптер DJI Mavic (фото)
Безпілотник, який отримав назву "Одуванчик", позиціюється розробником як "стійкий до опадів і поривів вітру".
Російські ЗМІ повідомляють, що на форумі "Армія 2022" у Росії було презентовано "DJI Mavic по-російськи", — таким епітетом нагородили БПЛА "Одуванчик". Подробиці повідомило видання ixbt.com.
Медіа пише, що основним завданням безпілотника буде моніторинг місцевості. Його компактні розміри дозволять запускати його з рук. ЗМІ також інформує про те, що "Одуванчик" отримав дві модифікації — квадрокоптерну та співвісну — але докладних технічних характеристик не уточнює.
Пристрій розробила науково-виробнича компанія "Атрі". Заступник гендиректора компанії заявив, що БПЛА не страшні сильні пориви вітру і використовувати його можна навіть в умовах снігопаду чи зливи. Дивно, що апарат, який нібито не боїться вітру отримав назву "Одуванчик" — як відомо, насіння однойменної квітки легко і просто здувається при найменшому вітерці.
Згідно з заявою представника компанії-розробника, дрон "Одуванчик" повинен імпортозмістити безпілотники типу Mavic, які створює китайська компанія DJI. Також він додав, що БПЛА "призначений для моніторингу наземної, морської поверхні, визначення об'єктів. Застосовувати можна з рук, можна з направляючих з піропатроном". Уточнили також, що апарат може мати корисне навантаження на зразок модулів радіорозвідки. Чи може БПЛА нести озброєння та використовуватись як бойовий, не відомо.
Основні технічні характеристики БПЛА "Одуванчик"
- Максимальна висота польоту: 3 км,
- Максимальний радіус застосування: 5 км,
- Максимальний час польоту: 40-45 хв.,
- Максимальне корисне навантаження: до 2 кг.
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