США впервые отправят в Украину дроны ScanEagle: особенности БПЛА за $19 млн (видео)

С помощью беспилотников ScanEagle ВСУ могут круглосуточно вести разведку местности. Аппарат может разгоняться до 148 км/ч.

В рамках нового пакета военной помощи США впервые передадут Украине разведывательные дроны ScanEagle. Фокус узнал характеристики и особенности аппарата на официальном сайте производителя — компании The Boeing Insitu.

ScanEagle с 2004 года используется сухопутными войсками и с 2005 года — военно-морскими силами, отвечая жестким требованиям оборонных, государственных и коммерческих заказчиков. Он предназначен для ведения наблюдения и разведки, позволяя следить за противником днем и ночью "в самых экстремальных условиях мира". Полезную нагрузку при необходимости можно заменить в полевых условиях, оборудовав дрон для съемки, ретрансляции связи или наведения огня.

[ + – ] Дрон ScanEagle на службе ВМФ США Фото: Boeing

БПЛА оснащен двигателем, работающим на тяжелом топливе или бензине. Для наблюдения он использует электро-оптический модуль EO950, включающий камеру и телескоп для приближения, а также камеру среднего инфракрасного спектра. Он может записывать видео на аналоговый носитель или передавать по защищенному цифровому каналу. Украина получит 15 таких дронов от Пентагона, каждый из них на коммерческом рынке стоит более $19 млн.

[ + – ] Устройство дрона ScanEagle

Основные характеристики ScanEagle

Максимальный взлетный вес: 26,5 кг

Максимальный вес полезной нагрузки: 5 кг

Мощность полезной нагрузки: до 150 Вт

Длина: 1,71 м

Размах крыла: 3,1 м

Время полета: 18 часов

Потолок высоты: 5 950 м

Максимальная скорость: 148 км/ч

Ранее писали, что США передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму $775 млн. Помимо ScanEagle, американцы пообещали прислать ракеты, гаубицы, бронированные автомобили, противотанковые комплексы, бронебойные и артиллерийские снаряды.

Писали также, что Тайвань передал Украине необычные дроны-минометы Revolver 860. Такие устройства сначала поставили Польше, которая позднее доставила их ВСУ. По данным источников, Revolver 860 уже применяются на войне в Украине.