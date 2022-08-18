Тайвань передал Украине необычные дроны-минометы Revolver 860: что известно о БПЛА (видео)

Тайваньская компания DronesVision поставляет беспилотники в Польшу, а оттуда их ввозят в Украину, пишет Oryx.

Тайвань передал Украине военные беспилотные дроны Revolver 860, способные сбрасывать мины на противника. Об этом в Twitter сообщил проект Oryx, который документирует использование военной техники.

Ранее беспилотники Revolver 860 у Тайваня купила Польша, но позже поляки решили их доставить украинским военным для борьбы с российской агрессией. Количество отправленных БПЛА неизвестно, но бывший главарь пророссийских боевиков Игорь Стрелков-Гиркин в Twitter со ссылкой на российские источники заявил, будто ВСУ получили 800 единиц дронов-минометов.

В июне CM Media заявила, что Вооруженные силы Украины уже используют Revolver 860 для бомбардировки российских войск. Издание связалось с производителем DronesVision, который признал, что продал дроны Польше, а та отправила их украинским солдатам которые уже должны были применить БПЛА в боях.

В комментарии Taiwan News другой представитель DronesVision заявил, будто компания доставила военную технику в Польшу и не отвечает за их дальнейшее использование. Впрочем, польские клиенты заказали у производители БПЛА всех моделей. DronesVision перестала поставлять свою продукцию в Украину из-за войны, однако с марта большие партии отправляются в Польшу и количество заказанных устройств только растет.

Revolver 860 — это ударный дрон, который может нести до восьми 60-мм мин или боеприпасов других калибров по заказу клиента, например, 81-мм или 120-мм. Корпус состоит из 30-дюймового углеродного волокна, а стойки для восьми спаренных винтов из нескольких композитных материалов авиационного класса могут складываться для удобства транспортировки.

Известные характеристики Revolver 860

Время полета: до 40 минут

Дальность действия: 20 км

Общий вес с боеприпасами: 42 кг

Максимальная нагрузка: 140 кг

"Revolver 860 идеально подходит для специальных операций из-за большой грузоподъемности. Он полностью настраивается для выполнения различных боевых задач", — уверяют разработчики на официальном сайте.

Ранее ВСУ получили дрон-разведчик H10 Poseidon II, практически незаметный для радаров. Благодаря своим характеристикам аппарат поможет разведчикам и артиллеристам уничтожать войска противника.

Писали также, какие коммерческие дроны предпочитают бойцы ВСУ. В основном военные пользуются продукцией компаний DJI, Autel и Skydio.