Тайвань передав Україні незвичайні дрони-міномети Revolver 860: що відомо про БПЛА (відео)

Тайванська компанія DronesVision постачає безпілотники в Польщу, а звідти їх ввозять в Україну, пише Oryx.

Тайвань передав Україні військові безпілотні дрони Revolver 860, здатні скидати міни на супротивника. Про це у Twitter повідомив проєкт Oryx, який документує використання військової техніки.

Раніше безпілотники Revolver 860 у Тайваню купила Польща, але пізніше поляки вирішили доставити їх українським військовим для боротьби з російською агресією. Кількість відправлених БПЛА невідома, але колишній ватажок проросійських бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін у Twitter із посиланням на російські джерела заявив, що ЗСУ отримали 800 одиниць дронів-мінометів.

У червні CM Media заявила, що Збройні сили України вже використовують Revolver 860 для бомбардування російських військ. Видання зв'язалося з виробником DronesVision, який визнав, що продав дрони Польщі, а та відправила їх українським солдатам, які вже мали застосувати БПЛА у боях.

У коментарі Taiwan News інший представник DronesVision заявив, ніби компанія доставила військову техніку до Польщі та не відповідає за їх подальше використання. Проте польські клієнти замовили у виробники БПЛА всіх моделей. DronesVision перестала постачати свою продукцію в Україну через війну, проте з березня великі партії вирушають до Польщі й кількість замовлених пристроїв лише зростає.

Revolver 860 — це ударний дрон, який може нести до восьми 60 мм мін або боєприпасів інших калібрів на замовлення клієнта, наприклад, 81 мм або 120 мм. Корпус складається з 30-дюймового вуглецевого волокна, а стійки для восьми спарених гвинтів із кількох композитних матеріалів авіаційного класу можуть складатися для зручності транспортування.

Відомі характеристики Revolver 860

час польоту: до 40 хвилин;

дальність дії: 20 км;

загальна вага з боєприпасами: 42 кг;

максимальне навантаження: 140 кг.

"Revolver 860 ідеально підходить для спеціальних операцій через велику вантажопідйомність. Він повністю налаштовується для виконання різних бойових завдань", — запевняють розробники на офіційному сайті.

Раніше ЗСУ отримали дрон-розвідник H10 Poseidon II, практично непомітний для радарів. Завдяки своїм характеристикам апарат допоможе розвідникам та артилеристам знищувати війська супротивника.

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