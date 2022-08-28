ЗСУ перехопили управління та "вкрали" безпілотник DJI Mavic у ЗС РФ на Донбасі (відео)

Після втрати контролю за безпілотником російські військові відійшли від своїх позицій через загрози ударів української армії.

Збройні сили України перехопили управління над безпілотником DJI Mavic і викрали його в російських військових, коли проводили розвідку на фронті в Донецькій області. Про це розповів військовий кореспондент ВДТРК Олександр Сладков.

Російський пропагандист назвав подію "вдалим днем", адже вони змогли зняти "цікаві історії".

"І нехай у нас фахівці РЕБ ЗСУ викрали квадрик, ми не сумуємо. Досвід протистояння в небі, з радіоелектронною боротьбою противника нам теж потрібен. Наступного разу нас уже не візьмуть, не обдурять! Ми тепер навчені", — написав він.

Сладков опублікував відео, на якому видно, що один із російських військових намагається не втратити контроль над квадрокоптером, проте згодом він перейшов під управління бійців ЗСУ. На кадрах можна побачити, що це безпілотник китайської компанії DJI серії Mavic.

"Так, усе втрачаємо, втрачаємо. Mavic, до речі, прошитий, по**й", — сказав окупант.

Після втрати контролю за безпілотником російські військові відійшли від своїх позицій через загрози ударів української армії.

"Усе, якщо вдало зняв Mavic і вирахує де ми, то стрілятимуть", — підсумував пропагандист Олександр Гладков.

Нагадаємо, 27 серпня американські ЗМІ повідомляли, що Іран передав Росії сотні дронів для ведення війни в Україні. За інформацією журналістів, іранські БПЛА вже повністю готові до запуску. Іран також допоможе РФ обходити санкції.

Раніше, 20 серпня Фокус писав, що в Росії створили дрон, який "не здувається", скопіювавши квадрокоптер DJI Mavic. Безпілотник, який отримав назву "Кульбаба", позиціонується розробником як "стійкий до опадів і поривів вітру".