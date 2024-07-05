Силы обороны Украины в июле получат тысячи латвийский дронов на 4 млн евро, — Минобороны

Компании из Латвии производят для ВСУ разные беспилотники, в том числе FPV-дроны, учитывая новые потребности украинских военных на поле боя.

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В июле Силы обороны Украины получат более 2500 беспилотних летательных аппаратов от семи латвийских компаний на сумму 4 миллиона евро в рамках Коалиции дронов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Латвии 5 июля.

Сообщается, что новую партию БПЛА будут доставлять поэтапно. Первые 300 боевых беспилотников будут в Украине уже в ближайшие дни. В ведомстве не уточнили модели аппаратов, отметив лишь, что это дроны различных типов и характеристик.

В этом году Минобороны Латвии выделило на нужды Коалиции дронов 20 миллионов евро, из которых 10 миллионов потратят на закупки БПЛА у латвийских производителей, в том числе FPV. Закупки разделили на несколько этапов, чтобы компании успевали наращивать объемы производства и адаптироваться к новым потребностям украинских военных на фронте. Так, в апреле и мае Украина уже получила 135 боевых дронов и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на сумму около 1 миллиона евро.

"Коалиция дронов набирает обороты. В следующей посылке в Украину отправят более 2500 дронов производства семи латвийских компаний", — подчеркнул министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Всего члены Коалиции дронов собрали для Украины более полумиллиарда евро. На данный момент к инициативе присоединились 14 стран: Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Германия и Швеция.

Напомним, Великобритания и Латвия объявили тендер на закупку FPV-дронов для передачи Силам обороны Украины. Члены Коалиции дронов выберут несколько производителей для поставок украинским военным БПЛА в больших масштабах. Это могут быть компании и из Украины.

Ранее Латвия также выделила для Украины новую партию военной помощи, в которую вошли, в частности, зенитные пушки NBS и беспилотники для наблюдения. Всего страна выделяет на поддержку Украины около 0,25% своего ВВП в год.