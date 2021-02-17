Смешать, но не взбалтывать. С кем в ближайшее время могут вступить в коалицию “Слуги народа”

После того как нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуги народа", в партии власти заговорили о возможном переформатировании коалиции.

Поскольку Александр Дубинский, находящийся под санкциями США за возможное вмешательство в выборы американского президента, пользуется влиянием среди нардепов "Слуги народа", ожидалось, что после его исключения фракцию покинут 20–25 депутатов условной группы Игоря Коломойского. Это привело бы к кризису монобольшинства, так что в Верховной Раде IX созыва впервые со дня ее работы всерьез допустили возможность создания новой коалиции. Сценарий подтвердил глава фракции СН Давид Арахамия, сообщив журналистам, что в нашей стране возможно все.

Первой среди нардепов подставить плечо "Слуге народа" пообещала Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины". Она заявила, что ради спасения Украины готова объединиться с президентской партией и вести переговоры с любыми чиновниками, только бы убедить их изменить стратегию развития государства.

"В случае готовности СН объединиться вокруг конкретных задач, а не вокруг кадровых назначений, мы не откажемся от переговоров", — подтверждает слова Тимошенко нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько. Но чтобы это произошло, партиям предстоит найти компромисс по трем принципиальным для "Батькивщины" вопросам: земельной реформе, тарифам на жилищно-коммунальные услуги, социальной политике.

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Политические эксперты, с которыми пообщался Фокус, считают, что для Юлии Тимошенко коалиция актуальна по нескольким причинам. Во-первых, она добивается поддержки властью инициатив "Батькивщины", например, введения моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Во-вторых, хочет получить места в новом правительстве. Тимошенко по-прежнему мечтает о премьерском кресле, хотя Владимир Зеленский не раз заявлял, что союза на ее условиях не допустит, отмечая умение лидера "Батькивщины" со скоростью гепарда подстраиваться под обстоятельства в нужный момент.

Если премьерство Тимошенко не светит, то другие должности для ее команды в переформатированном правительстве — предмет торга. Так, по словам политтехнолога Андрея Золотарева, претендентами на министерские кресла от "Батькивщины" могут быть "сильный эксперт в сфере ЖКХ" нардеп Алексей Кучеренко и опытный аграрий Иван Кириленко.

В "Слуге народа" к таким разговорам относятся спокойно. По словам замглавы фракции Евгении Кравчук, они останутся самой большой фракцией в Верховной Раде, даже если из ее состава выйдут несколько десятков депутатов. Потому любые объединения с другими политсилами возможны исключительно на условиях политической программы "Слуги народа".

Вторыми претендентами на объединение со "Слугами народа" могут быть депутаты из группы "Довира", которые и так синхронно голосуют с монобольшинством по важным законопроектам.

"Мы находимся в конструктивной оппозиции. Если законы нормальные, то голосуем за, если нет, то я выхожу к трибуне и критикую их по полной программе, — объясняет Фокусу Сергей Шахов, нардеп из "Довиры". — У нас достаточно профессионалов, которые могут вывести страну из кризиса, но не уверен, что в ОП хватит силы воли сделать нам такое предложение".

По словам депутата, если СН предложит им коалицию, то они выставят условия, например, о роспуске Кабмина и даже Верховной Рады.

Третьим участником гипотетической коалиции может стать фракция "Голос", тем более что об этом в начале своей каденции говорил даже президент Владимир Зеленский. Но пока стратегии развития страны у партий не совпадают.

Зачем союз "слугам"

При действующем монобольшинстве рано говорить о потере его стабильности. Но ситуативные альянсы с другими фракциями "слугам" наверняка понадобятся. Экономический кризис в тандеме с политическим в любой момент может спровоцировать шторм, поэтому президенту в Верховной Раде нужна более широкая опора, чем монобольшинство. В первую очередь для того, чтобы решать кадровые вопросы.

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Так, в украинском правительстве давно назрел кризис, и разговоры о рос­пуске Кабмина становятся всё сильнее. Но прежде чем отправить правительство в отставку, президент должен найти кандидата в премьеры.

"Этот человек должен себя показать, пройти адаптацию в Кабмине, — считает политолог Владимир Фесенко. — Из тех, кто может это сделать в составе нынешнего правительства, это либо Юрий Витренко (и. о. министра энергетики), либо Роман Лещенко (министр аграрной политики и продовольствия). Нужно время, чтобы они себя показали".

Что касается Витренко, то его уже дважды пытались утвердить в должности вице-премьера — министра энергетики, но безуспешно. Последний раз за проголосовали только 177 из 244 нардепов "Слуги народа". Так что протянуть кандидатуру Витренко попробуют третий раз, но для этого "слугам" наверняка понадобится помощь других политсил.

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Еще одна причина разговоров о создании новой коалиции в ВР — президентский законопроект о сокращении численности народных депутатов, который в случае принятия повлечет изменения в Конституцию. Для того чтобы это произошло, документ должны поддержать 300 депутатов, но в "Слуге народа" множество тех, кто против этой инициативы.

"Чем меньше депутатских мест, тем меньше шансов еще раз попасть в Верховную Раду, — объясняет Владимир Фесенко. — Кроме того, законопроект предлагает закрепить в Конституции пропорциональную систему выборов, а это уже не нравится мажоритарщикам".

Третья возможная причина, для которой "Слуге народа" понадобится союз с другими фракциями, — перезагрузка минских соглашений, если Зеленскому в этот процесс удастся затянуть США. Эксперты считают, что американский президент Джо Байден, который при Бараке Обаме работал вице-президентом и предметно занимался Украиной, может согласиться, но наверняка выставит условия. В этом случае поддержки лишь своей фракции в Верховной Раде Владимиру Зеленскому может не хватить.