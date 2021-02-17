Змішати, але не збовтувати. З ким найближчим часом можуть вступити в коаліцію "Слуги народу"

Після того як нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуги народу", у партії влади заговорили про можливе переформатування коаліції.

Оскільки Олександр Дубінський, який знаходиться під санкціями США за можливе втручання у вибори американського президента, користується впливом серед нардепів "Слуги народу", очікувалося, що після його виключення фракцію покинуть 20-25 депутатів умовної групи Ігоря Коломойського. Це призвело б до кризи монобільшості, тож у Верховній Раді IX скликання вперше з дня її роботи всерйоз допустили можливість створення нової коаліції. Сценарій підтвердив глава фракції СН Давид Арахамія, повідомивши журналістам, що в нашій країні можливо все.

Першою серед нардепів підставити плече "Слузі народу" пообіцяла Юлія Тимошенко, лідерка "Батьківщини". Вона заявила, що заради порятунку України готова об'єднатися з президентською партією і вести переговори з будь-якими чиновниками, тільки б переконати їх змінити стратегію розвитку держави.

"У разі готовності СН об'єднатися навколо конкретних завдань, а не навколо кадрових призначень, ми не відмовимося від переговорів", — підтверджує слова Тимошенко нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько. Але щоб це сталося, партіям доведеться знайти компроміс за трьома принциповими для "Батьківщини" питаннями: земельну реформу, тарифи на житлово-комунальні послуги, соціальну політику.

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Політичні експерти, з якими поспілкувався Фокус, вважають, що для Юлії Тимошенко коаліція актуальна з кількох причин. По-перше, вона домагається підтримки владою ініціатив "Батьківщини", наприклад, введення мораторію на продаж сільськогосподарських земель. По-друге, хоче отримати місця в новому уряді. Тимошенко як і раніше мріє про прем'єрське крісло, хоча Володимир Зеленський не раз заявляв, що союзу на її умовах не допустить, зазначаючи вміння лідерки "Батьківщини" зі швидкістю гепарда підлаштовуватися під обставини в потрібний момент.

Якщо прем'єрство Тимошенко не світить, то інші посади для її команди в переформатованому уряді — предмет торгу. Так, за словами політтехнолога Андрія Золотарьова, претендентами на міністерські крісла від "Батьківщини" можуть бути "сильний експерт у сфері ЖКГ" нардеп Олексій Кучеренко та досвідчений аграрій Іван Кириленко.

У "Слузі народу" до таких розмов ставляться спокійно. За словами заступниці голови фракції Євгенії Кравчук, вони залишаться найбільшою фракцією у Верховній Раді, навіть якщо з її складу вийдуть кілька десятків депутатів. Тому будь-які об'єднання з іншими політсилами можливі виключно на умовах політичної програми "Слуги народу".

Іншими претендентами на об'єднання зі "Слугами народу" можуть бути депутати з групи "Довіра", які й так синхронно голосують із монобільшістю за важливі законопроекти.

"Ми знаходимося в конструктивній опозиції. Якщо закони нормальні, то голосуємо "за", якщо ні, то я виходжу до трибуни і критикую їх по повній програмі, — пояснює Фокусу Сергій Шахов, нардеп із "Довіри". — У нас достатньо професіоналів, які можуть вивести країну з кризи, але не впевнений, що в ОП вистачить сили волі зробити нам таку пропозицію".

За словами депутата, якщо СН запропонує їм коаліцію, то вони поставлять умови, наприклад, про розпуск Кабміну та навіть Верховної Ради.

Третім учасником гіпотетичної коаліції може стати фракція "Голос", тим більше що про це на початку своєї каденції говорив навіть президент Володимир Зеленський. Але поки стратегії розвитку країни у партій не збігаються.

Навіщо союз "слугам"

За умов чинної монобільшості зарано говорити про втрату її стабільності. Але ситуативні альянси з іншими фракціями "слугам" напевно знадобляться. Економічна криза в тандемі з політичним у будь-який момент може спровокувати шторм, тому президенту у Верховній Раді потрібна ширша опора, ніж монобільшість. Перш за все для того, щоб вирішувати кадрові питання.

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Так, в українському уряді давно назріла криза, і розмови про розпуск Кабміну стають все сильнішими. Але перш ніж відправити уряд у відставку, президент повинен знайти кандидата в прем'єри.

"Ця людина повинна себе показати, пройти адаптацію в Кабміні, — вважає політолог Володимир Фесенко. — З тих, хто може це зробити в складі нинішнього уряду, це або Юрій Вітренко (в. о. Міністра енергетики), або Роман Лещенко (міністр аграрної політики та продовольства). Потрібен час, щоб вони себе показали".

Що стосується Вітренка, то його вже двічі намагалися затвердити на посаді віце-прем'єра — міністра енергетики, але безуспішно. Востаннє "за" проголосували лише 177 із 244 нардепів "Слуги народу". Тож протягнути кандидатуру Вітренко спробують втретє, але для цього "слугам" напевно знадобиться допомога інших політсил.

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Ще одна причина розмов про створення нової коаліції у ВР — президентський законопроект про скорочення чисельності народних депутатів, який в разі ухвалення спричинить зміни в Конституцію. Для того щоб це відбулося, документ повинні підтримати 300 депутатів, але в "Слузі народу" безліч тих, хто проти цієї ініціативи.

"Чим менше депутатських місць, тим менше шансів ще раз потрапити до Верховної Ради, — пояснює Володимир Фесенко. — Крім того, законопроект пропонує закріпити в Конституції пропорційну систему виборів, а це вже не подобається мажоритарникам".

Третя можлива причина, для якої "Слузі народу" знадобиться союз з іншими фракціями, — перезавантаження мінських угод, якщо Зеленському до цього процесу вдасться залучити США. Експерти вважають, що американський президент Джо Байден, який за Барака Обами працював віце-президентом і предметно займався Україною, може погодитися, але напевно виставить умови. У цьому випадку підтримки лише своєї фракції у Верховній Раді Володимиру Зеленському може не вистачити.