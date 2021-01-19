Політичне родео. Шмигаль може змінити Вітренко, а дострокових виборів не буде — прогноз

З економічної кризи країна почне вибиратися навесні. Але політичні потрясіння тільки починаються, впевнені політологи.

В останні дні 2020 року українці бажали, щоб новий рік повернув їм спокій, звичне життя без масок і інших обмежень. Але якщо обіцяна урядом масова вакцинація від коронавірусу нехай примарно, але все ж дає надію на цей сценарій, то в політичному плані 2021 рік спокійним точно не буде.

Вибори на думці

Торішнє грудневе дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" демонструє, що майже 60% українців підтримують проведення дострокових парламентських виборів у 2021 році. Ця тема переслідує діючий парламент з моменту його обрання і останнім часом загострилася, оскільки монокоаліція "Слуги народу" (СН) без партнерства з іншими політсилами малоефективна. Так, для прийняття рішень партії влади доводиться раз по раз заручатися підтримкою опонентів.

Перезавантаження уряду відбудеться навесні, коли країна почне виходити з економічної кризи політолог Володимир Фесенко

Першим серйозним кроком до можливого перезавантаження Ради стали минулорічні місцеві вибори. Сумарно по всій країні СН взяла більше всіх мандатів (17,59%), але в жодному великому місті у неї немає ні своєї більшості, ні мера. Цей результат в три з половиною рази гірше, ніж президентська партія показала на парламентських виборах-2019. Тоді їй дістався 61% мандатів.

Другим дзвіночком стала криза навколо Конституційного Суду, коли президент Володимир Зеленський зажадав від Верховної Ради звільнити суддів КС. Народні депутати, в тому числі СН, голосувати за це відмовилися. Так що Зеленський пригрозив розпустити парламент, якщо партія влади і далі не буде підтримувати його ініціативи. Втім, глава фракції СН Давид Арахамія запевняє, що підстав для розпуску Ради немає. Цією ж думки дотримується Дмитро Разумков, глава парламенту. На тому публічна фаза конфлікту завершилася, але кулуарно сценарії перезавантаження Ради опрацьовуються.

Якби парламентські вибори відбулися в найближчу неділю, то, за результатами грудневого опитування Центру Разумкова, в Раду пройшли б: "Слуга народу" — 25,5%, "Європейська солідарність" — 19,5%, "Опозиційна платформа — За життя" — 18%, "Батьківщина" — 9%, партія "Сила і честь" — 5%. Але дострокові вибори, на думку політолога Петра Олещука, лише загострять внутрішньопарламентські конфлікти, де жодна з фракцій не зможе претендувати на роль потужного лідера для створення стабільної коаліції. Це спровокує непотрібну владі затяжну політичну кризу. Саме тому, за словами політолога Володимира Фесенка, голова держави не ризикує, розуміючи, що після дострокових виборів народних депутатів він втратить контроль і над парламентом, і над Кабінетом міністрів.

Перезавантаження для Кабміну

Куди ймовірніша відставка уряду, на адресу якого не припиняється жорстка критика. Але "Слуги народу" зараз звільняти Кабмін цілком не хочуть, вважаючи за краще точкові зміни, хоча невдоволених його роботою в Раді достатньо. Через зростаюче невдоволення всередині партії влади політолог Володимир Фесенко вважає, що перезавантаження уряду відбудеться навесні, коли країна почне виходити з економічної кризи. Тоді під нові завдання знадобляться інші виконавці.

Дострокові вибори до Верховної Ради лише загострять внутрішньопарламентські конфлікти, що спровокує непотрібну владі затяжну політичну кризу політолог Петро Олещук

Втім, затвердити нову кандидатуру премʼєра буде непросто: кадрові призначення в Раді проходять зі скрипом. Так, вірогідним наступником нинішнього глави уряду Дениса Шмигаля називають колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка. У грудні 2020 го в якості проміжної йому пророкували посаду першого віце-премʼєра і міністра енергетики. "Слугу народу" агітувати за Вітренко приїхав навіть президент, але в підсумку голосування за нього народні депутати провалили. Пізніше на екстреному засіданні Кабміну Юрія Вітренка призначили в.о. міністра енергетики, а в січні, за словами Давида Арахамії, президентська партія візьметься знову мобілізувати голоси під Вітренко. Політолог Петро Олещук впевнений, що для відправки нинішнього премʼєра у відставку і призначення нового президент повинен упевнитися, що у претендента немає політичних амбіцій затьмарити голову держави: "Це повинен бути популярний технократ, який отримає підтримку в Раді, але не буде конкурентом Володимиру Зеленському".

Законодавчий план

2021-й стане "роком відновлення економіки та культури". Так заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час підсумкової прес-конференції в кінці минулого року. Для цього, за словами голови однойменної парламентської фракції Давида Арахамії, вже в січні Рада спробує "ударним темпом прийняти великі реформи", серед яких амністія капіталів, створення Бюро економічної безпеки і трансформація СБУ.

"Пандемія у 2020 році сильно вплинула на політичне життя і роботу парламенту, — зауважує в розмові з Фокусом Євгенія Кравчук, заступник голови фракції СН. — У нас було менше пленарних засідань, тому деякі рішення прийняти не встигли. Наприклад, закон про всеукраїнський референдум".

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За її словами, це питання разом із судовою реформою і введенням прожиткового рівня, відповідного реальним потребам українців, перенесене на 2021-й. Зайнятися вирішенням цих завдань парламентарі мають намір вже з першого пленарного тижня нового року.