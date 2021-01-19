Политическое родео. Шмыгаля может сменить Витренко, а досрочных выборов не будет - прогноз

Из экономического кризиса страна начнет выбираться весной. Но политические потрясения только начинаются, уверены политологи.

В последние дни 2020-го украинцы желали, чтобы новый год возвратил им спокойствие, привычную жизнь без масок и прочих ограничений. Но если обещанная правительством массовая вакцинация от коронавируса пусть призрачно, но все же дает надежду на этот сценарий, то в политическом плане 2021 год спокойным точно не будет.

Выборы на уме

Прошлогоднее декабрьское исследование Социологической группы "Рейтинг" демонстрирует, что почти 60% украинцев поддерживают проведение досрочных парламентских выборов в 2021 году. Эта тема преследует действующий парламент с момента его избрания и в последнее время обострилась, поскольку монокоалиция "Слуги народа" (СН) без партнерства с другими политсилами малоэффективна. Так, для принятия решений партии власти приходится раз за разом заручаться поддержкой оппонентов.

Перезагрузка правительства произойдет весной, когда страна начнет выходить из экономического кризиса политолог Владимир Фесенко

Первым серьезным шагом к возможной перезагрузке Рады стали прошлогодние местные выборы. Суммарно по всей стране СН взяла больше всех мандатов (17,59%), но ни в одном крупном городе у нее нет ни своего большинства, ни мэра. Этот результат в три с половиной раза хуже, чем президентская партия показала на парламентских выборах-2019. Тогда ей достался 61% мандатов.

Вторым звоночком стал кризис вокруг Конституционного Суда, когда президент Владимир Зеленский потребовал от Верховной Рады уволить судей КС. Народные депутаты, в том числе СН, голосовать за это отказались. Так что Зеленский пригрозил распустить парламент, если партия власти и дальше не будет поддерживать его инициативы. Впрочем, глава фракции СН Давид Арахамия уверяет, что оснований для роспуска Рады нет. Этой же мысли придерживается Дмитрий Разумков, глава парламента. На том публичная фаза конфликта закончилась, но кулуарно сценарии перезагрузки Рады прорабатываются.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то, по результатам декабрьского опроса Центра Разумкова, в Раду прошли бы: "Слуга народа" — 25,5%, "Европейская солидарность" — 19,5%, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 18%, "Батькивщина" — 9%, партия "Сила и честь" — 5%. Но досрочные выборы, по мнению политолога Петра Олещука, лишь обострят внутрипарламентские конфликты, где ни одна из фракций не сможет претендовать на роль мощного лидера для создания стабильной коалиции. Это спровоцирует ненужный власти затяжной политический кризис. Именно поэтому, по словам политолога Владимира Фесенко, глава государства не рискует, понимая, что после досрочных выборов народных депутатов он потеряет контроль и над парламентом, и над Кабинетом министров.

Перезагрузка для Кабмина

Куда вероятнее отставка правительства, в адрес которого не прекращается жесткая критика. Но в "Слуге народа" сейчас увольнять Кабмин целиком не хотят, предпочитая точечные изменения, хотя недовольных его работой в Раде достаточно. Из-за нарастающего недовольства внутри партии власти политолог Владимир Фесенко считает, что перезагрузка правительства произойдет весной, когда страна начнет выходить из экономического кризиса. Тогда под новые задачи понадобятся другие исполнители.

Досрочные выборы в Верховную Раду лишь обострят внутри­парла­ментские конфликты, что спрово­ци­рует ненужный власти затяжной политический кризис политолог Петр Олещук

Впрочем, утвердить новую кандидатуру премьера будет непросто: кадровые назначения в Раде проходят со скрипом. Так, вероятным сменщиком нынешнего главы правительства Дениса Шмыгаля называют бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко. В декабре 2020-го в качестве промежуточной ему прочили должность первого вице-премьера и министра энергетики. "Слугу народа" агитировать за Витренко приехал даже президент, но в итоге голосование за него народные депутаты провалили. Позже на экстренном заседании Кабмина Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики, а в январе, по словам Давида Арахамии, президентская партия примется снова мобилизовывать голоса под Витренко. Политолог Петр Олещук уверен, что для отправки нынешнего премьера в отставку и назначения нового президент должен удостовериться, что у претендента нет политических амбиций затмить главу государства: "Это должен быть популярный технократ, который получит поддержку в Раде, но не будет конкурентом Владимиру Зеленскому".

Законодательный план

2021-й станет "годом восстановления экономики и культуры". Так заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время итоговой пресс-конференции в конце прошлого года. Для этого, по словам председателя одноименной парламентской фракции Давида Арахамии, уже в январе Рада попробует "ударным темпом принять большие реформы", среди которых амнистия капиталов, создание Бюро экономической безопасности и трансформация СБУ.

"Пандемия в 2020 году сильно повлияла на политическую жизнь и работу парламента, — замечает в беседе с Фокусом Евгения Кравчук, замглавы фракции СН. — У нас было меньше пленарных заседаний, поэтому некоторые решения принять не успели. Например, закон о всеукраинском референдуме".

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По ее словам, этот вопрос вместе с судебной реформой и введением прожиточного уровня, соответствующего реальным потребностям украинцев, перенесен на 2021-й. Заняться решением этих задач парламентарии намерены уже с первой пленарной недели нового года.