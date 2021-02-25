"Голос" готовий створити коаліцію із "Слугою народу", але за умов: "Є великі надії"

За словами глави партії "Голос" Кіри Рудик, про коаліцію з нею намагаються говорити як представники партії "Слуга народу", так і співробітники Офісу президента.

Представники партії "Слуга народу" періодично проводять переговори з лідеркою партії "Голос" Кірою Рудик про створення коаліції між відповідними фракціями у Верховній Раді. Про це Рудик заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Рудик, на діалог про це з нею час від часу також намагаються вийти й представники Офісу президента (ОП).

"Зі мною циклічно хтось веде переговори, щоб ми приєдналися (до коаліції, — Фокус). Час від часу на мене виходять представники або ОП, або партії "Слуга народ " з переговорами про те, де ми можемо об'єднати наші зусилля", — заявила лідерка партії.

У той же час Рудик зазначила, що, незалежно від перебування в коаліції або опозиції, фракція "Голос" "завжди підтримує дії влади, які є правильними для країни".

Вона охарактеризувала останні дії президента України Володимира Зеленського такими, які "викликають у команди "Голосу" великі надії".

"Це дійсно системні, проукраїнські, державні кроки, які ми підтримуємо, і я щиро рада, що він (Зеленський, — Фокус) їх робить. Коли ми бачимо такі кроки, говоримо: "О, може, з цього щось вийде!". Але подивимося, якими будуть наступні, тому що ще повинні бути не два-три випадкові державні вирішення, а результат певного плану. Тоді й говоритимемо", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко розповіла про консультації щодо коаліції "Батьківщини" і "Слуги народу".

Політикиня заявила про готовність її фракції увійти в союз із фракцією президента, "якщо новий уряд формуватиме стратегію національного відродження".

Зазначимо, після виключення з фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко озвучила свою готовність увійти в коаліцію зі "слугами". Глава фракції СН Арахамія відповів, що все може бути. Щоправда, уточнив, що наразі переговори про створення коаліції ні з ким не ведуться, адже СН зберігає монобільшість.