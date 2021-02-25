В "Голосе" недовольны заявлением Рудык о переговорах по коалиции со "Слугой народа"

По мнению одного из недовольных, "слуги" получили власть, которой ранее не было ни у кого в стране, потому и ответственность за происходящее должны нести только они.

После заявления главы партии "Голос" Киры Рудык о том, что она периодически ведет переговоры со "слугами народа" касательно возможного создания коалиции между их фракциями, ряд ее сопартийцев выступил против такого объединения. Так, нардеп Соломия Бобровская написала у себя на странице в Facebook о том, что ее "сильно удивил" факт переговоров между лидером их политсилы и Офисом президента, отметив, что она вообще не представляет, как подобное объединение возможно.

"Будем вместе с Шкарлет плагиатить, чтобы нас потом кнопкодавством назначали на должности? Будем вместе с Венедиктовой сажать всех, кто неудобен? Будем вместе с Бужанским впадать в истерику от языкового закона? Будем вместе со Степановым проваливать карантин? Будем сидеть с Корниенко и обсуждать, какие у нас "рабочие бабы"? Или вместе скрываться от журналистов, которые спрашивают о незадекларированном имуществе?", — написала Бобровская.

Нардеп отметила, что партия "Слуги народа" демократическим путем получила власть, которой ранее не было ни у кого в стране, и, по ее словам, ответственность за происходящее в стране должны нести только они.

А ее коллега по фракции Юлия Клименко написала, что "не знает, кто в какую коалицию собрался", однако она планирует пойти на митинг в поддержку осужденного за похищение человека Сергея Стерненко.

Стоит отметить, что в посадке Стерненко он и его сторонники обвиняют именно нынешнюю власть в лице Владимира Зеленского, генпрокурора Ирину Венедиктову и других членов их команды.

Отметим, в интервью, которое опубликовали 25 февраля, глава партии "Голос" Кира Рудык заявила, что представители партии "Слуга народа" периодически проводят с ней переговоры касательно создания коалиции в ВРУ. По словам Рудык, на диалог об этом с ней время от времени также пытаются выйти и представители Офиса президента.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко рассказала о консультациях по коалиции "Батькивщины" и "Слуги народа".