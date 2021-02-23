“Дело рук Банковой". Почему в посадке Стерненко обвинили Зеленского

Экс-лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко признан виновным в похищении и пытках человека. Фокус выяснял, как это дело стало политическим и почему оно вызывает столько споров.

"Здравствуйте, господин президент! Хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор!" – бывший глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, а сегодня – обвиняемый (и почти осужденный) по делу о похищении человека, после вынесения приговора звонит напрямую президенту Украины Владимиру Зеленскому. По крайней мере, именно такое имя высвечивается в телефоне, который оказался в руках Стерненко в финале судебного заседания.

Приговор Стерненко уже вынесен: он признан виновным по ч. 2 ст. 146 ("Похищение человека"), ч. 2 ст. 187 ("Разбой"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием") УК Украины и приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Впрочем, впереди еще апелляция, а за активиста (так его по привычке называют в СМИ) уже вступаются самые влиятельные фигуры. К примеру, на суд явилась бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, а пятый президент Украины Петр Порошенко написал в поддержку Стерненко эмоциональный пост в соцсетях.

Кто такой Сергей Стерненко

25-летний одессит Сергей Стерненко, бывший глава местного "Правого сектора" (2014-2017 гг.), участвовавший в организации под псевдонимом "Берия", свою политическую карьеру начал в 18 лет как активный участник Революции достоинства, став после событий на Майдане одним из основателей движения "Народной люстрации", члены которого забрасывали местных чиновников из "противоборствующего лагеря" в мусорные баки.

Одесская ячейка "ПС" под руководством Стерненко срывала концерты звезд украинской и российской эстрады, которые, по словам Стерненко, поддерживали оккупацию Крыма и выступали там – или на оккупированном Донбассе. Так, в Одессе были заблокированы выступления Ани Лорак, Константина Райкина и Светланы Лободы.

В комментарии "Украинской правде" экс-глава одесского "ПС" сообщил, что он сотоварищи "боролись с наркоточками", а именно – "задерживали" людей, которых считали наркоторговцами, выкладывая в соцсетях отчеты об этом.

Кроме дела о похищении одесского депутата Щербича Стерненко фигурирует в нескольких других уголовных делах, самое громкое из которых касается убийства одессита Ивана Кузнецова, после которого Стерненко вел стрим в Facebook, который все еще гуляет по интернету. Кузнецов погиб от ножевых ранений 24 мая 2018 года, после конфликта со Стерненко. Бывший глава одесского Правого сектора настаивает, что оборонялся.

Похищение Щербича: "избивали дубинкой, давили пальцы плоскогубцами"

24 апреля 2015 года произошло групповое похищение новоизбранного депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Согласно показаниям Щербича, пятеро мужчин похитили и пытали его, требуя отказаться от депутатского мандата, который он должен был получить 30 апреля.

По данным полиции, похитители во главе со Стерненко держали Щербича в офисе "Правого сектора", на улице Жуковского в Одессе. Потерпевший заявил, что его там запугивали и избивали, а после – выбросили возле Суворовского суда Одессы. Щербич уточнил в заявлении, что его связали, избивали дубинкой, давили ему пальцы плоскогубцами, а также разряжали в него травматический пистолет: в спину и в ноги.

Первый арест подозреваемых по делу о похищении Щербича

Сергея Стерненко, который на то время являлся лидером одесской ячейки "Правого сектора", а также его соратника Руслана Демчука арестовали по подозрению в похищении через полгода после происшествия. Однако Апелляционный суд Одессы разрешил Стерненко выйти под залог в размере 60 тысяч гривен.

Прокуратура утверждала, что вина обвиняемых, Стерненко и его соратника Руслана Демчука, подтверждается показаниями потерпевшего Сергея Щербича, телефонными биллингами и показаниями свидетельницы. Последняя рассказала, что видела, как Щербича затащили в машину и увезли в неизвестном направлении. Целью нападения, по мнению обвинения, было завладение имуществом Щербича – его банковской карточкой и телефоном.

В тот раз Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета. Однако по этой статье одессита освободили от ответственности, поскольку уже истек срок давности. И вообще, по словам самого Стерненко, он случайно нашел пистолет возле своего дома. Еще одно обвинение, которое "висит" на Стерненко — в обороте наркотиков.

Приговор: 7 лет с конфискацией и оговорками

Приморский районный суд Одессы днем во вторник, 23-го февраля вынес приговор одесситу Сергею Стерненко, признав его виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича, которое произошло весной 2015 года. Оглашение приговора обвиняемый транслировал у себя в Facebook.

По решению суда Стерненко получил 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества. Сторона обвинения требовала для подсудимого 8 лет лишения свободы с конфискацией.

"Ирина Венедиктова (генеральный прокурор Украины. — Ред.), забирай себе половину моего автомобиля, катайся", — написал Стерненко в Facebook немедленно после оглашения приговора.

"Его сломали, его пережали": Стерненко о судье Попревиче

"Суд признал Стерненко виновным в полном объеме в насильственном нападении и похищении человека по предварительному сговору группы лиц, а также в незаконном хранении оружия. Суд вынес приговор 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества", – заключил по итогам заседания главенствующий судья Виктор Попревич.

По словам осужденного, Попревич первоначально якобы намеревался вынести оправдательный приговор. В речи, произнесенной уже после оглашения вердикта, Стерненко заявил следующее:

"Этот судья написал оправдательный приговор, но на него давили Ирина Венедиктова (генеральный прокурор Украины. – Ред.), Олег Татаров (заместитель главы Офиса президента Украины. – Ред.) и Геннадий Труханов (мэр Одессы. – Ред.). И поэтому он беспрецедентно отложил объявление уже написанного приговора… И он этот приговор переписал за эти дни. И результат этого приговора вы только что услышали".

"В этом судью я даже не хочу обвинять. Мне его жаль. Его сломали. Его пережали. Его заставили переписать свое решение и он уже ни за что не отвечает", – добавил Стерненко, отметив, что это было делом рук "Банковой".

Перед этим заседание по делу проходило в пятницу, 19 февраля. Откуда у подсудимого появилось "предыдущее" решение суда и каким образом он успел с ним ознакомиться, Стерненко не сообщает.

"Судья ручной, прокуроры тупые": реакция подсудимого на оглашение вердикта

По словам Стерненко, дело базируется на одних лишь показаниях потерпевшего, и с приговором он категорически не согласен, отмечая, что решение "является политически мотивированным", а в частности – реакцией действующей власти на его критику.

Непосредственно во время оглашения приговора Стерненко заявил, что дослушивать вердикт "смысла нет" и начал собирать вещи, а параллельно – произнес речь, перекрикивая оглашение приговора. В частности, Стерненко назвал судью "ручным", а прокуроров "тупыми" и непрофессиональными. Кроме того, осужденный заявил, что инициаторов данного судебного решения "покрывает" лично Владимир Зеленский.

"Если что-то произойдет сейчас со мной в СИЗО, а меня сейчас везут в СИЗО, то это будет личная ответственность президента Владимира Зеленского", – добавил Стерненко. Также подсудимый сообщил, что в СИЗО его ждут "очень тяжелые условия", и подчеркнул, что не исключает покушения уже в стенах изолятора.

В связи с этим политблогер Анатолий Шарий припомнил, что всего несколько дней назад Стерненко одобрял выдвинутое Шарию обвинение в госизмене — а теперь "сел" сам. По словам Шария, Сергея Стерненко посадили в пятый корпус Одесского СИЗО, в камеру для "обиженных".

[ + – ] Скриншот сообщения Анатолия Шария

"Там сидят люди, у которых проблемы с зеками. У Стерненко проблем с зеками нет. Зато за две камеры от него сидит некто Лазарев, которого Стерненко помог посадить на 15 лет", – сообщил Шарий у себя в Telegram спустя пару часов после оглашения вердикта.

Вышел из "клетки" — и позвонил президенту

Уже после оглашения приговора, которое сопровождалось криками "Ганьба!" присутствовавших на заседании сторонников Стерненко, из "группы поддержки" осужденному передали телефон, по которому тот якобы позвонил лично президенту Владимиру Зеленскому. (За день до заседания обвиняемый через соцсети пригласил на суд всех желающих, пообещав оплатить билеты в обе стороны).

"Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит, хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор", – сказал активист в телефон, на экране которого шел дозвон абоненту, подписанному как "Владимир Зеленский", после чего звонок оборвался. В зале, тем не менее, раздались одобрительные возгласы и аплодисменты.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель уже опровергла, слова Стерненко о том, что президент якобы предлагал ему занять государственную должность, попутно отметив, что: "Публичные заявления, которыми президента пытаются привлечь к этой истории, являются политизацией дела".

Добавим также, что вместе с другими сторонниками Стерненко в суд явилась и бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Все заготовлено с пятницы на вторник": слово адвокатам Стерненко

Адвокат Сергея Стерненко Виталий Коломиец заявил что, по его мнению, 19-го февраля судьи готовили оправдательное решение, но суд перенесли на 23-е число, чтобы этого не допустить.

По словам адвоката "все было заготовлено с пятницы на вторник". Такие процессуальные действия Коломиец обозначил, как "договоренность на уровне Офиса президента и Офиса генерального прокурора".

Еще один адвокат Стерненко Маси Найем написал в Facebook, что судья цитировал свидетеля, которого в суде не допрашивали, что якобы является неправомерным, в связи с тем, что "суд может основывать свои выводы лишь на показаниях, которые он непосредственно заслушивал во время судебного заседания".

Беспорядки от "побратимов" под зданием Приморского суда

Среди прочего, Стерненко отметил, что будет подавать апелляцию и призвал своих сторонников выходить на протесты. Так что на этом новости из здания суда не закончились. Сторонники Стерненко, собравшиеся под зданием, устроили акцию протеста: скандировали оскорбительные выкрики в сторону полиции, бросали петарды, а также подожгли фаеры, дымовые шашки и автомобильные покрышки.

[ + – ] Видео Анастасии Рокитной

[ + – ] Активисты под зданием суда - видео

По окончании заседания протестующие попытались не допустить выезда автозаков с территории учреждения.

Как сообщает местное издание "Думская", собравшиеся под стенами суда начали потасовку с полицией, в результате которой полицейские потеснили митингующих к воротам, освободив проезд.

Из основных ворот вывезти Стерненко не удалось – авто забросали горящими шашками и взрывпакетами. Однако несколько автозаков все же смогли выехать из других ворот и в итоге Сергея Стерненко вывезли в СИЗО.

Заступники: "Это может случиться с каждым" или "Янукович виноват"

Одним из первых приговор по делу Стерненко прокомментировал пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. По его мнению, произошедшее представляет собой "не просто избирательное правосудие", но и проделки так называемой "пятой колонны", якобы существующей при действующей власти.

"Это – следствие влияния команды Януковича – Портнова (Андрей Портнов, экс замглавы АП при президенте Викторе Януковиче – ред.) на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду. Поэтому сегодняшнее решение и стало возможным", – написал Петр Порошенко у себя в Facebook.

Также за Стерненко уже вступилась лидер партии "Голос", член одноименной парламентской фракции Кира Рудик. "Помните, что в нашей стране на месте Стерненко может оказаться каждый. Держись, Сергей", – обратилась Рудик к осужденному на своей Facebook-странице.

В обнародованном во вторник заявлении партии приговор Стерненко назван "очередной демонстрацией того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неугодных".

Продолжение последует

История со Стерненко воспринимается крайне неоднозначно, и если часть из тех, кто следит за развитием событий, 23 февраля постили в Facebook сообщения со словами: "Одесса, спасибо!", то другие, в противовес, готовы защищать активиста от несправедливого, по их мнению, обвинения.

Представители общественной организации "Движение сопротивления капитуляции" организовала проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис президента Украины, призвав всех неравнодушных присоединиться к мероприятию. Акция в поддержку помещенного в СИЗО Стерненко проходит во Львове. И еще одна акция "Free Sternenko" — под зданием Харьковской ОГА.

"Политический" Стерненко. Реакция соцсетей и ЛОМов

На приговор живо отреагировали обитатели украинского Facebook-сегмента. В частности, свое мнение по поводу приговора уже выразили:

народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, депутат Киевсовета Максим Нефедов, журналистка Светлана Крюкова, журналист Роман Синицын, журналист Денис Казанский, основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега, экс-политзаключенный Олег Сенцов, а также бывший глава Института национальной памяти, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович и многие другие публичные деятели.

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Политический эксперт Владимир Фесенко в эксклюзивном комментарии Фокусу отметил, что Стерненко специально "замешивает в дело" Владимира Зеленского.

"Защита хочет поднять статус Стерненко, показать, что он такой "великий" человек, что с ним сам президент хотел договориться. Хотят максимально политизировать его дело", – заявил Фесенко.

По его словам, это "традиционный способ защиты" в таких ситуациях, однако далеко не факт, что Зеленский захочет "договариваться" со Стерненко: "Он не лидер политпартии, не влиятельная фигура. Он в лучшем случае для президента занятная личность, резонансная в Одессе, но не в масштабах Украины".

В свете произошедших событий политический эксперт Олег Постернак сообщил Фокусу, что такой резонанс в деле Стерненко возник именно в связи с его политической составляющей.

"Стерненко олицетворяет радикально-националистические силы, активистов, который боролись с сепаратистами и ватниками, поэтому для части избирателей он герой", – отметил эксперт.

При этом Постернак подтвердил вышеизложенное мнение Фесенко о том, что "вмешивание Зеленского" это не более, чем дежурная тактика защиты:

"Надо отдать должное адвокатам и медийщикам, которые, чтобы перекрыть тусклость правовой аргументации, наполняли информационное поле шумом, который создал в обществе иллюзию, что невиновного человека наказали"

Финалом этой истории, по словам собеседника Фокуса, должна быть стать "связка" с президентом Зеленским: "Вот они и выдумали фейковую, на мой взгляд, информацию (о том, что Зеленский предлагал Стерненко должность, звонил во время судебного заседания. – Ред.)".

А подсудимый-то был не один: приговор соучастнику

Как передает "Суспильне", 23-го февраля Приморский районный суд Одессы вынес приговор не только Стерненко, но и второму фигуранту по делу о похищении депутата Сергея Щербича – Руслану Демчуку: "Демчука, как и Стерненко, приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Обоих уже доставили в следственный изолятор".