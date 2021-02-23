Приговор Сергею Стерненко: в ОП отреагировали на решение суда

По словам пресс-секретаря президента, Владимир Зеленский не вмешивался в рассмотрение данного уголовного дела и "полагается на независимость правоохранительной системы".

В Офисе президента Украины (ОП) отреагировали на приговор Сергею Стерненко. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский не вмешивался в рассмотрение данного уголовного дела и "полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях".

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Владимир Зеленский подчеркивал и подчеркивает, что полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях. Он не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле. Публичные заявления, которыми президента пытаются привлечь к этой истории, являются политизацией дела", – сказала Мендель.

Пресс-секретарь президента также опровергла слова Стерненко, что президент якобы предлагал ему занять государственную должность.

"Президент Украины не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности", – сказала Мендель.

Ее слова уже прокомментировал в Facebook адвокат Стерненко Маси Найем.

"Это неправда. Я лично был на встрече, на которой президент предлагал ему должность. Со мной также было, по меньшей мере, десять человек", – написал он в соцсети.

СМИ также сообщали, что во время оглашения приговора в зале суду Стерненко якобы позвонил президенту и "поблагодарил" его за вынесенный приговор.

"Никаких звонков от указанного осужденного лица президент не получал. Глава государства считает, что не должен быть частью попыток самопиара любого активиста или политика, его имя не должно использоваться в попытках защититься от судебного приговора", – сказала Мендель.

Напомним, приговор Сергею Стерненко вынес Приморский районный суд города Одессы. Его лишили свободы на 7 лет и три месяца.

Под зданием одесского суда, где был вынесен приговор, произошли стычки с правоохранителями. Столкновения произошли на заднем выходе из суда. Протестующие блокировали выход и выезд из суда.

Стерненко, по словам его адвоката Маси Найема, обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием), ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение огнестрельного оружия).

По данным правоохранителей, осенью 2015 года похитители во главе со Стерненко держали депутата одесского районного совета Сергея Щербича в офисе "Правого сектора", на улице Жуковского в Одессе. Потерпевший заявляет, что его там запугивали и избивали, а после – выбросили возле Суворовского суда Одессы. Согласно показаниям Щербича, его связали, избивали дубинкой, давили ему пальцы плоскогубцами, а также разряжали в него травматический пистолет: в спину и в ноги.

Также в отношении Стерненко заведено уголовное дело, касающееся смертельного ранения Ивана Кузнецова, которое на данный момент предварительно классифицируется, как убийство при самообороне.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по части первой статьи 115 ("убийство") и части второй статьи 263 ("ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения") Уголовного кодекса Украины. Недавно Стерненко отпустили на поруки по указанному делу.