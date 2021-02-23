Стерненко приговорили к семи годам лишения свободы за похищение человека (трансляция)

Согласно приговору суда, у Стерненко также конфискуют половину имущества.

Приморский районный суд города Одессы осудил Сергея Стерненко на семь лет за похищение человека. Об этом сообщает РБК-Украина.

Его приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы. У него конфискуют половину имущества. Его возьмут под стражу в зале суда.

Его адвокат Маси Найем ранее сообщил, что Стерненко обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием), ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение огнестрельного оружия).

По данным полиции, осенью 2015-го похитители во главе со Стерненко держали депутата одесского районного совета Сергея Щербича в офисе "Правого сектора", на улице Жуковского в Одессе. Потерпевший заявляет, что его там запугивали и избивали, а после – выбросили возле Суворовского суда Одессы. Согласно показаниям Щербича, его связали, избивали дубинкой, давили ему пальцы плоскогубцами, а также разряжали в него травматический пистолет: в спину и в ноги.

Против Стерненко также заведено уголовное дело, касающееся факта смертельного ранения Ивана Кузнецова, которое на данный момент предварительно классифицируется, как убийство при самообороне.

Напомним, 11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по части первой статьи 115 ("убийство") и части второй статьи 263 ("ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения") Уголовного кодекса Украины. Недавно Стерненко был отпущен на поруки по указанному делу.