Стерненка засудили до семи років позбавлення волі за викрадення людини (трансляція)

Згідно з вироком суду, у Стерненка також конфіскують половину майна.

Приморський районний суд міста Одеси засудив Сергія Стерненка на сім років за викрадення людини. Про це повідомляє РБК-Україна.

Його засудили до 7 років і трьох місяців позбавлення волі. У нього конфіскують половину майна. Його візьмуть під варту в залі суду.

Його адвокат Масі Найєм раніше повідомив, що Стерненка звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством), ч. 1 ст. 263 КК України (носіння вогнепальної зброї).

За даними поліції, восени 2015-го викрадачі на чолі зі Стерненком тримали депутата одеської районної ради Сергія Щербича в офісі "Правого сектору", на вулиці Жуковського в Одесі. Потерпілий заявляє, що його там залякували і били, а після — викинули біля Суворовського суду Одеси. Згідно зі свідченнями Щербича, його звʼязали, били палицею, тиснули йому пальці плоскогубцями, а також розряджали в нього травматичний пістолет: у спину і в ноги.

Проти Стерненка також заведено кримінальну справу, що стосується факту смертельного поранення Івана Кузнєцова, яке наразі попередньо класифікується як вбивство при самообороні.

Нагадаємо: 11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за частиною першою статті 115 ( "вбивство") і частиною другої статті 263 ( "носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу") Кримінального кодексу України. Нещодавно Стерненко був відпущений на поруки у вказаній справі.