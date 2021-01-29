Дело Стерненко: суд отменил ночной арест и передал активиста на поруки нардепу

Председательствующий судья отметил, что решение было принято, учитывая, что Стерненко не уклонялся от следствия или суда.

Суд принял решение по делу активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия — отменить домашний арест и отпустить на поруки парламентария.

Об этом сообщил сам Стерненко в своем Telegram-канале.

Судьи отпустили его на поруки народного депутата от фракции "Голос" Романа Лозинского.

"Суд передал меня под личное поручительство народного депутата Лозинского. Домашний арест отменен!", – написал Стерненко.

Председательствующий судья отметил, что решение было принято, учитывая, что Стерненко надлежащим образом выполнял возложенные на него обязанности и не уклонялся от следствия или суда.

"Для чего Сергею домашний арест? Именно так он скрывается от суда? Разве прорывается. Я уже молчу, что суд в постановлении отмечал, что любые риски просто отсутствуют", – написал ранее в Facebook Роман Лозинский.

Также судья отметил, что мера пресечения в виде домашнего ареста не может превышать 6 месяцев.

Дело Стерненко также будет рассматриваться на суде, который назначен на 12 февраля.

Отметим, Сергея Стерненко подозревают в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на активиста в июле 2018 года. Сам Стерненко говорит, что действовал в рамках необходимой самообороны.

25 мая 2018 в Одессе на Стерненко напали. В результате – один из нападавших получил смертельное ножевое ранение. Изначально дело расследовала одесская полиция, но потом дело передали в СБУ из-за того, что к нападению может быть причастны полицейские.

15 мая двум мужчинам, напавшим на Стерненко – Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову – объявили подозрение. Их действия квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Исайкул сейчас находится за границей. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Иван Кузнецов погиб во время конфликта от ножевого ранения Стерненко.