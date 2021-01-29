Справа Стерненка: суд скасував нічний арешт і передав активіста на поруки нардепу

Головуючий суддя зазначив, що рішення прийняли з урахуванням того, що Стерненко не ухилявся від слідства або суду.

Суд прийняв рішення у справі активіста Сергія Стерненка, якого звинувачують в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї — скасувати домашній арешт і відпустити на поруки парламентаря.

Про це повідомив сам Стерненко в своєму Telegram-каналі.

Судді відпустили його на поруки народного депутата від фракції "Голос" Романа Лозинського.

"Суд передав мене під особисту поруку народного депутата Лозинського. Домашній арешт скасовано!", — написав Стерненко.

Головуючий суддя зазначив, що рішення було прийнято з урахуванням того, що Стерненко належним чином виконував покладені на нього обов'язки і не ухилявся від слідства або суду.

"Для чого Сергію домашній арешт? Саме так він ховається від суду? Хіба проривається. Я вже мовчу, що суд у постанові зазначав, що будь-які ризики просто відсутні", — написав раніше в Facebook Роман Лозинський.

Також суддя зазначив, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців.

Справа Стерненка також розглядатиметься на суді, який призначений на 12 лютого.

Відзначимо, Сергія Стерненка підозрюють в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на активіста в липні 2018 року. Сам Стерненко каже, що діяв в рамках необхідної самооборони.

25 травня 2018 у Одесі на Стерненка напали. В результаті — один з нападників отримав смертельне ножове поранення. Спочатку справу розслідувала одеська поліція, але потім справу передали в СБУ через те, що до нападу могли бути причетні поліцейські.

15 травня двом чоловікам, які напали на Стерненка — Олександру Ісайкулу і Івану Кузнєцову — оголосили підозру. Їх дії кваліфіковані як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Ісайкул зараз знаходиться за кордоном. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Іван Кузнецов загинув під час конфлікту від ножового поранення Стерненка.