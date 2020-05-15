Нападавшим на Стерненко объявили подозрение. Одному из них — посмертно

Их действия квалифицированы как хулиганство

Двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера регионального "Правого сектора" Сергея Стерненка, объявили подозрение – Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Их действия квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений. Исайкул сейчас находится за границей. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Иван Кузнецов погиб во время конфликта от ножевого ранения Стерненко.

Вчера Стерненко сообщил, что его вызвали в следственное управление СБУ якобы для сообщения о подозрении.

Стерненко – бывший руководитель одесской ячейки "Правого сектора".

25 мая 2018 в Одессе на Стерненко напали, в результате которого один из нападавших получил смертельное ножевое ранение. Погиб Иван Кузнецов.

Изначально дело расследовало одесская полиция, но потом дело передали в СБУ из-за того, что к нападению может быть причастны полицейские.

Стерненко связывает нападение на себя из-за со своей деятельности и протестами против застроек в Одессе и обвиняет мэра Одессы Геннадия Труханова в организации нападений.

В конце сентября 2019 года Стерненко якобы готовили подозрение, которое тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка так и не подписал: активист убил человека, который якобы не представлял для него угрозы.

У самого активиста другая версия событий. Он говорит, что на него напали, а он защищался и в ходе самообороны смертельно ранил одного из двух нападавших.

Как ранее сообщал Фокус:

Активист Сергей Стерненко подал в НАБУ заявление на генпрокурора Ирину Венедиктову – она якобы не задекларировала часы стоимостью $10 300.

В июле прошлого года Стерненко подавал в суд на экс-замглавы АП Януковича Андрея Портнова и телеканал NewsOne.