Стерненко сообщили о подозрении в убийстве и ношении холодного оружия

Сам активист говорит, что с его стороны имела место необходимая защита и он никого не убивал

Бывшему лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко сообщили о подозрении. Об этом сам Стерненко сообщил у себя в Facebook.

"Мне сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 и ч.2 ст.263 – умышленное убийство и "незаконное" ношение холодного оружия", – написал Стерненко.

При этом, он также добавил, что не совершал убийства. "Была необходимая защита, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил нападающим о подозрении", – пишет активист.

Также Стерненко добавил, что "несколько экспертиз" установили, якобы его нож – не холодное оружие.

9 июня Стерненко заявил, что пришел в Службу безопасности, но следователь подозрения ему не вручил. В СБУ в комментраии УП, в свою очередь, заявили, якобы активист к ним не приходил.

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В тот же день адвокат Стерненко опубликовал выписку из технического заключения по ножу, согласно которой нож модели Emerson Tanto торговой марки ZT недостаточно крепок для поражения цели.

25 мая 2018 в Одессе на Стерненко напали. В результате – один из нападавших получил смертельное ножевое ранение. Изначально дело расследовала одесская полиция, но потом дело передали в СБУ из-за того, что к нападению может быть причастны полицейские.

15 мая двум мужчинам, напавшим на Стерненко – Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову – объявили подозрение (вчера, 10 июня, дело в отношении Кузнецова закрыли). Их действия квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Исайкул сейчас находится за границей. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Иван Кузнецов погиб во время конфликта от ножевого ранения Стерненко.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале мая ультрас "Динамо" заявили, что готовы выйти на массовые протесты, если одесскому активисту Сергею Стерненко будет предъявлено подозрение в убийстве или он будет задержан правоохранительными органами.