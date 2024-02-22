"Российских кораблей будет меньше": в Минцифры анонсировали "морской бой" (видео)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о "подготовке к охоте", отметив, что российских кораблей "будет меньше".

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В среду, 21 февраля, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опубликовал видео, в котором говорится, что 22 февраля состоится "морской бой". Соответствующие кадры появились в его официальном Telegram-канале.

"Российских кораблей будет меньше. Готовимся к охоте. Детали – завтра", — гласит подпись к видео.

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Кроме Михаила Федорова, на видеоролике также присутствуют блогер Игорь Лаченков, активист Сергей Стерненко, соучредитель monobank Олег Гороховский и представитель Службы безопасности Украины.

В конце видео на экране появляется текст: "22 февраля 2024 года будет морской бой".

Федоров опубликовал видео, в котором анонсировал "морской бой"

Напомним, 14 февраля в Черном море украинские дроны подбили большой российский десантный корабль "Цезарь Куников". Как отметили пользователи соцсетей, 14 февраля 1943 года умер советский офицер герой СССР Цезарь Куников.

Ранее, 1 февраля, в ГУР МО также сообщили, что бойцы спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Удары были нанесены с помощью морских дронов.