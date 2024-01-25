Опытных операторов БпЛА бросают на штурмы, и те гибнут: журналист озвучил проблему в ВСУ

Командиры, которые отдают безответственные приказы и отчитываются за свою активность жизнями подчиненных, являются профессионально непригодными и недостойными руководить боевыми подразделениями, считают журналист Юрий Бутусов и волонтер Сергей Стерненко.

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В Силах обороны командиры отдельных подразделений заставляют бойцов воевать не по своим специальностям. Из-за этого они погибают. Историю двоих бойцов-операторов БпЛА рассказал журналист Юрий Бутусов.

"Двоих выдающихся операторов дронов 74-го разведывательного батальона бросили на штурм с автоматами, и они погибли в бою. Цель атаки была — отбить наблюдательный пункт батальона, который пришлось оставить, потому что эта временная и не укрепленная позиция была полностью разрушена артиллерией противника. Атака абсолютно не соответствовала обстановке на том участке фронта, где силы противника преобладают. Но командование 74-го разведбата это не учло, и замкомбата позывной "Первак" отправил дроноводов в атаку с автоматами", — написал Бутусов.

Он отметил, что в тот день украинская штурмовая группа атаковала без поддержки, из-за чего понесла потери и не выполнила задачу.

"Погибли люди, которые уничтожили много врагов и спасли много жизней на этой войне. Это война дронов — и те командиры, которые не хотят воевать дронами, а отдают безответственные приказы и отчитываются за свою активность жизнями подчиненных являются профессионально непригодными, и не достойными управлять боевыми подразделениями. К сожалению, из-за отсутствия в армии компетентных служебных расследований, из-за отсутствия натовской процедуры After action rewiew, случаи направления в штурмовики операторов дронов нередки и продолжаются", — проинформировал Бутусов.

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Он отметил, что руководство ВСУ наконец должно обратить внимание на бездействие в этом вопросе, и издать приказ о запрете проведения штурмовых действий без сопровождения дронами и использовать операторов дронов для любых других задач.

Сообщение Бутусова прочитал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и отреагировал "двумя плюсами", что может свидетельствовать о том, что генерал примет во внимание ситуацию, которую описал журналист.

Также вопрос использования личного состава ВСУ не по назначению поднял в своем телеграмм-канале активист Сергей Стерненко. По его словам, он имеет подтверждение истории о двоих операторах БпЛА, о которых писал Бутусов. По его мнению, подобные ситуации разоблачают давно существующую системную проблему в армии.

"Да, у нас много крутых и адекватных командиров. Тех, которые являются образцом и настоящей элитой нашего войска. Но так же немало и некомпетентных и абсолютно равнодушных к жизни солдата чертей. Таких историй много, и они случаются регулярно. В качестве наказания такие командиры от высшего командования получают только повышение или остаются и дальше на должностях", — написал Стерненко.

Он добавил, что ответственность должна быть не только для солдат, но и для командиров.

"Она должна быть, если мы хотим воевать умом, а не терять людей там, где этого можно избежать. Если командир теряет людей больше, чем это допустимо, и показатели потерь выше среднестатистических на его участке, он должен быть отстранен, а в случае доказательства его вины — наказан. Ответственность должно нести и высшее командование, если отдает бригадам/батальонам откровенно преступные приказы, которые приводят к неоправданным потерям", — пояснил Стерненко.

Он отметил, что боевые распоряжения и рапорты должны быть цифровыми для предотвращения их фальсификации.

"Без этого наши войска будут дальше нести неоправданные потери, а самодуры будут и дальше безнаказанно тратить людей", — резюмировал Стерненко.

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