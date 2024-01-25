"Был непревзойденным во всем": на фронте погиб известный украинский певец (фото)

Военнослужащий Богдан Соломко имел позывной "Паваротти" и был парамедиком в рядах "Правого сектора".

Related video

В жестоких боях в войсками РФ погиб бывший солист Ровненской областной филармонии Богдан Соломко, который имел позывной "Паваротти". Он был родом из города Сарны. Об этом сообщили на Facebook-странице общины.

"Паваротти" был парамедиком в рядах "Правого сектора". Еще с начала полномасштабной войны в Украине он вместе с отцом и братом пошел защищать Родину от врагов.

20 января 2024 года, выполняя боевое задание на Запорожском направлении, он потерял жизнь. Вблизи находился его брат, который также получил серьезные травмы, но несмотря на это, смог эвакуировать тело Богдана с боевого поля.

"Паваротти" возвращается на щите! Именно такой позывной был у Богдана, он боролся за государство, за культуру, которую нес в массы, за независимость нашего государства! Он был непревзойденным во всем! Навеки в строю! Вечная слава и память Герою…", – отметили в Сарненском горсовете.

25 января община почтит память Героя.

Богдан Соломко

Ранее сообщалось, что на войне погиб 23-летний летчик с позывным Blue Helmet. Украинский военный управлял истребителем МиГ-29. Он отдал свою молодость защите государства. Украина теряет лучших своих сыновей, написал летчик Karaya.

Также 8 января на фронте погиб украинский поэт Максим Кривцов.