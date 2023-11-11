Погиб в боях за Попасную: во Львове впервые простились с Неизвестным Воином ВСУ (фото)

По словам мэра города Андрея Садового, тело защитника привезли еще в июне 2022, однако за полтора года так и не удалось установить его личность. Одновременно состоялись похороны еще двух бойцов.

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Во Львове впервые попрощались с Неизвестным Воином, личность которого так и не удалось установить. Он скончался еще весной 2022 года. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале 11 ноября.

По его словам, погиб украинский военнослужащий 3 апреля 2022 года в боях за город Попасная в Луганской области. Во Львов его тело было доставлено в июне прошлого года и практически полтора года ушло на то, чтобы установить его личность.

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"К сожалению, установить личность погибшего так и не удалось. Его образец ДНК сохранен. Если найдутся родственники — тело защитника будет перезахоронено под собственным именем на Лычаковском кладбище", — заявил Андрей Садовый.

Во Львове впервые простились с Неизвестным Воином Фото: Facebook/Андрій Садовий Во Львове впервые простились с Неизвестным Воином Фото: Facebook/Андрій Садовий Во Львове впервые простились с Неизвестным Воином Фото: Facebook/Андрій Садовий Во Львове впервые простились с Неизвестным Воином Фото: Facebook/Андрій Садовий Во Львове впервые простились с Неизвестным Воином Фото: Facebook/Андрій Садовий Во Львове впервые простились с Неизвестным Воином Фото: Facebook/Андрій Садовий Во Львове впервые простились с Неизвестным Воином Фото: Facebook/Андрій Садовий

Также в этот день во Львове попрощались еще с двумя украинскими героями. Одним из них является воин 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Кирич. В этом году, уже после мобилизации, мужчина женился на своей возлюбленной, а в 2022 его жена похоронила родного брата, который погиб в боях за Мариуполь.

"Жена попросила, чтобы Неизвестного Воина похоронили рядом с ее мужем, чтобы она могла ухаживать и за его могилой, пока не найдутся его родные", — говорится в сообщении.

Второй защитник, который был похоронен 11 ноября, служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Андрей Слипец был одним из 19 граждан, которые погибли 3 ноября в результате вражеской атаки во время награждения в честь дня ракетных войск в Запорожье. У него осталась 10-летняя дочь.

Несколькими днями ранее Андрей Данилко сообщил о смерти на фронте сына своего коллеги. Лишь 2 октября герой праздновал день рождения, с чем его поздравлял отец в соцсети, опубликовав фото именинника в военной форме.