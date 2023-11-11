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Военный Фокус Российско-украинская война

Погиб в боях за Попасную: во Львове впервые простились с Неизвестным Воином ВСУ (фото)

Львов, воины ВСУ, прощание, похороны, потери ВСУ, украинские герои, Неизвестный Воин
Фото: Facebook/Андрій Садовий | Во Львове впервые простились с Неизвестным Воином

По словам мэра города Андрея Садового, тело защитника привезли еще в июне 2022, однако за полтора года так и не удалось установить его личность. Одновременно состоялись похороны еще двух бойцов.

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Во Львове впервые попрощались с Неизвестным Воином, личность которого так и не удалось установить. Он скончался еще весной 2022 года. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале 11 ноября.

По его словам, погиб украинский военнослужащий 3 апреля 2022 года в боях за город Попасная в Луганской области. Во Львов его тело было доставлено в июне прошлого года и практически полтора года ушло на то, чтобы установить его личность.

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"К сожалению, установить личность погибшего так и не удалось. Его образец ДНК сохранен. Если найдутся родственники — тело защитника будет перезахоронено под собственным именем на Лычаковском кладбище", — заявил Андрей Садовый.

Львов, воины ВСУ, прощание, похороны, потери ВСУ, украинские герои, Неизвестный Воин Fullscreen
Во Львове впервые простились с Неизвестным Воином
Фото: Facebook/Андрій Садовий
Львов, воины ВСУ, прощание, похороны, потери ВСУ, украинские герои, Неизвестный Воин Fullscreen
Во Львове впервые простились с Неизвестным Воином
Фото: Facebook/Андрій Садовий
Львов, воины ВСУ, прощание, похороны, потери ВСУ, украинские герои, Неизвестный Воин Fullscreen
Во Львове впервые простились с Неизвестным Воином
Фото: Facebook/Андрій Садовий
Львов, воины ВСУ, прощание, похороны, потери ВСУ, украинские герои, Неизвестный Воин Fullscreen
Во Львове впервые простились с Неизвестным Воином
Фото: Facebook/Андрій Садовий
Львов, воины ВСУ, прощание, похороны, потери ВСУ, украинские герои, Неизвестный Воин Fullscreen
Во Львове впервые простились с Неизвестным Воином
Фото: Facebook/Андрій Садовий
Львов, воины ВСУ, прощание, похороны, потери ВСУ, украинские герои, Неизвестный Воин Fullscreen
Во Львове впервые простились с Неизвестным Воином
Фото: Facebook/Андрій Садовий
Львов, воины ВСУ, прощание, похороны, потери ВСУ, украинские герои, Неизвестный Воин Fullscreen
Во Львове впервые простились с Неизвестным Воином
Фото: Facebook/Андрій Садовий
Львов, воины ВСУ, прощание, похороны, потери ВСУ, украинские герои, Неизвестный Воин
Львов, воины ВСУ, прощание, похороны, потери ВСУ, украинские герои, Неизвестный Воин
Львов, воины ВСУ, прощание, похороны, потери ВСУ, украинские герои, Неизвестный Воин
Львов, воины ВСУ, прощание, похороны, потери ВСУ, украинские герои, Неизвестный Воин
Львов, воины ВСУ, прощание, похороны, потери ВСУ, украинские герои, Неизвестный Воин
Львов, воины ВСУ, прощание, похороны, потери ВСУ, украинские герои, Неизвестный Воин
Львов, воины ВСУ, прощание, похороны, потери ВСУ, украинские герои, Неизвестный Воин

Также в этот день во Львове попрощались еще с двумя украинскими героями. Одним из них является воин 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Кирич. В этом году, уже после мобилизации, мужчина женился на своей возлюбленной, а в 2022 его жена похоронила родного брата, который погиб в боях за Мариуполь.

"Жена попросила, чтобы Неизвестного Воина похоронили рядом с ее мужем, чтобы она могла ухаживать и за его могилой, пока не найдутся его родные", — говорится в сообщении.

Второй защитник, который был похоронен 11 ноября, служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Андрей Слипец был одним из 19 граждан, которые погибли 3 ноября в результате вражеской атаки во время награждения в честь дня ракетных войск в Запорожье. У него осталась 10-летняя дочь.

Несколькими днями ранее Андрей Данилко сообщил о смерти на фронте сына своего коллеги. Лишь 2 октября герой праздновал день рождения, с чем его поздравлял отец в соцсети, опубликовав фото именинника в военной форме.