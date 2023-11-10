Андрей Данилко сообщил о смерти на фронте сына своего коллеги (фото)

Только 2 октября украинский герой отметил день рождения.

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Андрей Данилко сообщил о гибели на фронте сына своего коллеги. В соцсетях артист опубликовал черно-белое фото героя.

Музыкант рассказал, что свою жизнь за Украину отдал сын музыканта коллектива Верки Сердючки Артура Кульповича Эрик. Данилко отметил, что мужчина погиб на фронте.

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"Наши самые искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою! Светлая память..." — написал Данилко.

Лишь 2 октября герой праздновал день рождения, с чем его поздравлял отец в соцсети, опубликовав фото именинника в военной форме.

"Сынок, с Днем рождения! Пусть Бог тебя хранит!" — обращался к сыну Артур Кульпович.

"Мои соболезнования... Вечная память герою", "Артур, так не должно быть, искренние соболезнования, вечная память герою. Держись", "Артур, примите мои соболезнования", — выражают свою поддержку и соболезнования украинцы.

Напомним, на войне погиб музыкант Михаил Балахтар, участник группы "Серцевий напад".

Также Фокус писал о гибели на фронте отца мальчика, который участвовал в митинге для выделения денег на нужды ВСУ.