Андрій Данилко повідомив про смерть на фронті сина свого колеги (фото)

Лише 2 жовтня український герой відзначив день народження.

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Андрій Данилко повідомив про загибель на фронті сина свого колеги. У соцмережах артист опублікував чорно-біле фото героя.

Музикант розповів, що своє життя за Україну віддав син музиканта колективу Вєрки Сердючки Артура Кульповича Ерік. Данилко зазначив, що чоловік загинув на фронті.

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"Наші найщиріші співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава Герою!Світла памʼять…" — написав Данилко.

Лише 2 жовтня герой святкував день народження, з чим його вітав батько в соцмережі, опублікувавши фото іменинника у військовій формі.

"Синку, з Днем народження! Хай Бог тебе береже!" — звертався до сина Артур Кульпович.

"Мої співчуття… Вічна памʼять герою", "Артур, так не має бути, щирі співчуття, вічна памʼять герою. Тримайся", "Артур, прийміть мої співчуття", — висловлюють свою підтримку та співчуття українці.

Нагадаємо, на війні загинув музикант Михайло Балахтар, учасник гурту "Серцевий напад".

Також Фокус писав про загибель на фронті батька хлопчика, який брав участь у мітингу для виділення грошей на потреби ЗСУ.