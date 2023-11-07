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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Повертається "на щиті": на фронті загинув відомий український письменник (фото)

загинув Максим Петренко, смерть героя
Фото: Facebook | Письменник Максим Петренко загинув на фронті

Максим Петренко вважався зниклим безвісти з літа минулого року. У листопаді експертиза ДНК підтвердила загибель добровольця.

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У боях за Україну загинув письменник Максим Петренко, який воював у лавах Нацгвардії. Він захищав країну добровольцем ще у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення він знову пішов на фронт. Влітку 2022 року Петренка оголосили зниклим безвісти, але близькі сподівалися, що він у полоні. Днями експертиза ДНК підтвердила загибель бійця. Про це повідомила у Facebook книжкова оглядачка Анна Скоріна.

Повідомлення про результати експертизи та смерть Максима Петренка підтвердилося 6 листопада.

загинув Максим Петренко, смерть героя Fullscreen
На фронті загинув письменник Максим Петренко
Фото: Facebook

"Максим Петренко, автор книги "На добраніч" загинув. Ми сподівалися і вірили, що те, що він зник безвісти, означає, що він у полоні. Дива не сталося... Єдине, що я знаю, поки що це підтвердження з частини, де служив Макс. Експертиза ДНК підтвердила, що це Макс, і з частини виїхали до Дніпра за Максом. Похорон планують наприкінці тижня", — повідомила вона.

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Книга Максима Петренка "На добраніч"
Фото: Facebook

Максим Петренко здобув освіту в Університеті "Україна", де залишився викладати, завідував лабораторією кіберфізичних систем.

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Максим брав участь у Революції Гідності, після чого у квітні 2014 року пішов добровольцем на фронт. Служив у батальйоні оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького при Національній гвардії України.

загинув Максим Петренко, смерть героя Fullscreen
На фронті загинув письменник Максим Петренко
Фото: Facebook

У 2016 році Петренко демобілізувався, повернувся до викладання і написав книгу "На добраніч". Це роман-щоденник про війну, що описує період від останніх днів Революції Гідності наприкінці лютого 2014 року до дня повернення автора на ротацію — 24 червня того ж року.

У червні 2019-го Максим Петренко презентував свою книгу на відкритті меморіалу в Слов'янську, де він сам брав участь у бойових діях.

загинув Максим Петренко, смерть героя Fullscreen
На фронті загинув письменник Максим Петренко
Фото: Facebook

За два тижні до початку повномасштабного вторгнення Петренко захистив кандидатську дисертацію і став завідувачем кафедри комп'ютерної інженерії університету "Україна". У перші дні війни він знову пішов на фронт добровольцем.

Герой повернеться додому "на щиті", прощання відбудеться наприкінці тижня.

загинув Максим Петренко, смерть героя Fullscreen
На фронті загинув письменник Максим Петренко
Фото: Facebook

Нагадаємо, на війні загинув Юрій Глодан, сім'ю якого вбила ракета РФ в Одесі. Після загибелі дружини, 3-місячної доньки та тещі, одесит пішов добровольцем на фронт. Він служив у 3-й штурмовій бригаді.

Раніше Фокус писав, що в боях за Україну загинув журналіст Тарас Давидюк. Герой зі студентських років перебував у патріотичних організаціях. Був учасником Революції Гідності, а з початком війни пішов на фронт.