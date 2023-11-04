"Чесний, упертий і вірний своїм словам": на війні загинув журналіст Тарас Давидюк (фото)

Тарас Давидюк зі студентських років перебував у патріотичних організаціях. Був учасником Революції Гідності, а з початком війни пішов на фронт.

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У п'ятницю, 3 листопада, на околицях села Работине Запорізької області загинув відомий журналіст Тарас Давидюк. Про це повідомило засноване ним видання Горинь.інфо.

"Наші серця розбиті — на війні з російськими окупантами загинув наш головний редактор і засновник Тарас Давидюк", — ідеться в публікації.

Тарас Давидюк народився 28 серпня 1986 року в місті Рівне. Закінчив Острозьку академію за спеціальністю політологія. Ще зі студентських років брав активну участь у патріотичних організаціях.

Узимку 2013-2014 років Тарас Давидюк був добровольцем у 15-й "МНК-івській", а потім і 14-й "пластовій" сотнях Самооборони Майдану. Після початку війни вступив до добровольчого батальйону "Гарпун". Пізніше він приєднався до одного з розвідувальних батальйонів ЗСУ, де прослужив до 2019 року.

Тарас Давидюк Фото: Горинь.інфо

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Тарас Давидюк повернувся на фронт. Воював у 14-му окремому полку.

"Тарас був закоханий у гори, а ще був незвичайним правдолюбцем. Чесний, упертий і вірний своїм словам і Батьківщині, яку захищав", — написали у виданні.

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо про загибель на Бахмутському напрямку батька відомого хлопчика з Черкас, який виходив на мітинг з питання виділення коштів на Збройні сили України.

Раніше, 24 жовтня, з'явилася інформація про те, що поблизу міста Вугледар Донецької області в бою з російськими окупантами загинув депутат Шосткинської районної ради Мирослав Ляшок. У лютому цього року він дістав на фронті поранення, однак після лікування повернувся в стрій.