"Честный, упрямый и верный своим словам": на войне погиб журналист Тарас Давыдюк (фото)

Тарас Давыдюк со студенческих лет состоял в патриотических организациях. Был участником Революции Достоинства, а с началом войны ушел на фронт.

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В пятницу, 3 ноября, в окрестностях села Работино Запорожской области погиб известный журналист Тарас Давыдюк. Об этом сообщило основанное им издание Горынь.инфо.

"Наши сердца разбиты – на войне с русскими оккупантами погиб наш главный редактор и основатель Тарас Давидюк", — говорится в публикации.

Тарас Давыдюк родился 28 августа 1986 года в городе Ровно. Окончил Острожскую академию по специальности политология. Еще со студенческих лет активно учавствовал в патриотических организациях.

Зимой 2013-2014 годов Тарас Давыдюк был добровольцем в 15-й "МНК-овской", а затем и 14-й "пластовой" сотнях Самообороны Майдана. После начала войны вступил в добровольческий батальон "Гарпун". Позже он присоединился к одному из разведывательных батальонов ВСУ, где прослужил до 2019 года.

Тарас Давыдюк Фото: Горынь.инфо

С началом полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Тарас Давыдюк вернулся на фронт. Воевал в 14-м отдельном полку.

"Тарас был влюблен в горы, а еще был необыкновенным правдолюбием. Честный, упрямый и верный своим словам и Родине, которую защищал", — написали в издании.

Напомним, 26 октября стало известно о гибели на Бахмутском направлении отца известного мальчика из Черкасс, который выходил на митинг по вопросу выделения средств на Вооруженные силы Украины.

Ранее, 24 октября, появилась информация о том, что вблизи города Угледар Донецкой области в бою с российскими оккупантами погиб депутат Шосткинского районного совета Мирослав Ляшок. В феврале этого года он получил на фронте ранение, однако после лечения вернулся в строй.