На фронте погиб участник группы "Серцевий напад" Михаил Балахтар (фото)

В музыкальном коллективе отметили, что барабанщик сделал значительный вклад в развитие украинского панк-рока.

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Михаил Балахтар, участник группы "Серцевий напад", погиб на фронте. В заметке на официальной странице коллектива Facebook сообщили подробности.

Место гибели талантливого барабанщика не указали. В заметке его назвали целеустремленным и преданным.

В группе отметили, что Михаил сделал значительный вклад в развитие украинского панк-рока. Коллектив отметил, что вместе с музыкантом могли организовать еще большое количество фестивалей мы могли зажечь и драйвом.

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"Нереальная потеря, с которой придется жить... Покойся с миром, Мишань! Слава Герою!" — говорится в заметке.

Александр Романов, друг музыканта и бывший участник группы "Серцевий напад", также выразил соболезнования. В Facebook он опубликовал соответствующее сообщение.

"Будем всегда помнить тебя друг...", — подчеркнул он.

Фото: Facebook

"Серцевий напад": что известно о группе

В 2004 году Михаил Балахтар вместе с другими членами коллектива в Черновцах создали группу. В состав группы "Серцевий напад" вошел также его родной брат Василий и двоюродный брат Дмитрий Рябой. Им удалось выпустить три студийных альбома, а самые популярные песни — "Субкультура", "Punk Girl", "Колокола".

Напомним, в октябре стало известно, на фронте погиб музыкант Андрей Чепиль. Мужчина был мобилизован в 2022 году и служил в бригаде "Маґура". К его телу четыре недели не могли добраться собратья, еще два месяца длилась идентификация. Он участвовал в Революции достоинства, был музыкантом, саксофонистом и вокалистом.